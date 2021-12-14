Мадонна вперше показала свого 21-річного сина від Гая Річі: рідкісні фото красеня

У шлюбі із відомим режисером Гаєм Річі у Мадонни з'явився син Рокко Джон. Його рідко можна побачити у соцмережах зіркових батьків

Мадонна показала рідкісні світлини свого сина / Фото: instagram.com/madonna

Вперше за довгий час Мадонна, яка потрапила в бан Instagram, поділилася чорно-білими кадрами, на яких із різних ракурсів зображений її син Рокко. Як свідчать знімки, 21-річний хлопець ще той серцеїд.

Мадонна, як і будь-яка мама, любить хвалитися своїми дітьми. Нещодавно вона вразила фоловерів таким ось відвертим знімком із донькою Лурдес Леон:

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А тепер Мадонна вирішила показати свого сина Рокко Джона:

Син Мадонни – Рокко / Фото: instagram.com/stories/madonna

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Син Мадонни – Рокко / Фото: instagram.com/stories/madonna

І ще одна світлина, щоб ви достатньо добре роздивилися хлопця:

Син Мадонни – Рокко / Фото: instagram.com/stories/madonna

Що відомо про шлюб Мадонни та Гая Річі

Відомий британський режисер Гай Річі став другим чоловіком Мадонни. Вони одружилися у 2000 році і розлучилися у 2008-му. Рокко Річі – спільний син зіркової пари. У 2005-му подружжя також усиновило однорічного Девіда Банду з Малаві.

Мадонна та Гай Річі розлучилися у 2008 році / Фото: Getty Images

У 2015 році Гай Річі одружився з моделлю Джекі Ейнслі, яка народила йому трьох дітей.

Гай Річі з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/guyritchie

Раніше повідомлялося, що Мадонна відгуляла 63-річчя з молодим коханцем.