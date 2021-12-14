Мадонна вперше показала свого 21-річного сина від Гая Річі: рідкісні фото красеня

Вперше за довгий час Мадонна, яка потрапила в бан Instagram, поділилася чорно-білими кадрами, на яких із різних ракурсів зображений її син Рокко. Як свідчать знімки, 21-річний хлопець ще той серцеїд.
Мадонна, як і будь-яка мама, любить хвалитися своїми дітьми. Нещодавно вона вразила фоловерів таким ось відвертим знімком із донькою Лурдес Леон:
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А тепер Мадонна вирішила показати свого сина Рокко Джона:
І ще одна світлина, щоб ви достатньо добре роздивилися хлопця:
Що відомо про шлюб Мадонни та Гая Річі
Відомий британський режисер Гай Річі став другим чоловіком Мадонни. Вони одружилися у 2000 році і розлучилися у 2008-му. Рокко Річі – спільний син зіркової пари. У 2005-му подружжя також усиновило однорічного Девіда Банду з Малаві.
У 2015 році Гай Річі одружився з моделлю Джекі Ейнслі, яка народила йому трьох дітей.
Раніше повідомлялося, що Мадонна відгуляла 63-річчя з молодим коханцем.