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Як себе почуває МакSим після переведення в звичайну палату

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
10 серпня, 12:42
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МакSим була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі. На повне відновлення співачки піде багато часу
МакSим можуть скоро виписати додому
МакSим можуть скоро виписати додому / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Співачка МакSим, яка вже опублікувала перший пост в Instagram після коми , зовсім скоро може продовжити лікування в домашніх умовах. Про це розповіла менеджерка співачки Маргарита Соколову п'ятому каналу .

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За словами Соколової, виписати з лікарні можуть вже зовсім скоро – "може бути в найближчі тижні – півтори"

Виписуватимуть, думаю, що недовго їй лежати в лікарні, доліковуватися буде вдома . На ноги поставили, жива слава богу, там вже буде все залежати від того, як буде відновлюватися організм, легкі, – прокоментувала Соколова.

Менеджерка МакSим Маргарита Соколова розповіла про стан здоров'я співачки
Менеджерка МакSим Маргарита Соколова розповіла про стан здоров'я співачки / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Маргарита Соколова нагадала, що МакSим заборонили літати і співати поки не відновляться легены.

Її перевели вчора в звичайну палату. Самостійно рухається, дихає, спілкується, дали їй вчора телефон. Тепер вона на зв'язку. Звичайно важко поки їй. Не так багато енергії. Дихати непросто , але зате самостійно, – розповіла менеджер співачки.

Чому МакSим була в комі:

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Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , Перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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