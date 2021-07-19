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Менеджерка МакSим про стан співачки: Лікарі не дають ніяких гарантій

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 липня, 08:33
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Менеджерка співачки Маргарита Соколова зазначила, стан МакSим поки далекий від стабільного, він постійно змінюється то в кращу, то в гіршу сторону
Менеджерка МакSим прокоментувала чутки про стан здоров'я співачки
Менеджерка МакSим прокоментувала чутки про стан здоров'я співачки / Фото: instagram.com/maksimartist, instagram.com/sokllovamargarita

Інформація про здоров'я МакSим, яка знаходиться в комі у важкому стані, суперечлива. Шанувальники уважно стежать не тільки за новинами про співачку, а й за сторінкам менеджерів артистки в соцмережах. Менеджерка співачки Маргарита Соколова спростувала чутки про проблеми з легенями і попросила вірити в краще, але в коментарях журналістом зізналася, що поки лікарі не поспішають давати гарантій. Про це пише MK.RU.

"Лікарі не дають ніяких гарантій. Стан то туди гойдається, то сюди ... Стабільно важкий стан, з якимись мінімальними поліпшеннями", – сказала Маргарита Соколова.

Співачка МакSим знаходиться в тяжкому стані
Співачка МакSим знаходиться в тяжкому стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Раніше менеджерка співачки говорила, що більш детально про стан здоров'я МакSим їй стане відомо в понеділок.

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

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Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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