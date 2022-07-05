Помста після розлучення: Шакіра хоче зруйнувати кар'єру Жерара Піке

Виконавиця збирає компромат на колишнього чоловіка футболіста. Вона не готова залишати дітей у Каталонії з батьком

Шакіра збирає компромат на Жерара Піке / Фото: Getty Images

Великою несподіванкою для публіки стали новини про розлучення Жерара Піке та Шакіри. Пара була разом понад 11 років.

Після спільного відвідування баскетбольного матчу сина Мілана була надія, що стосунки футболіста та співачки все таки вдасться зберегти. Але, схоже, що колишнє подружжя серйозно налаштоване на "війну".

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Як повідомляють іспанські ЗМІ, Піке намагається забрати дітей у Шакіри. Футболіст незадоволений тим, що співачка із синами зібралася переїхати до Майамі.

Незважаючи на те, що шлюб пари не був офіційно зареєстрований, Шакіра не може вивезти дітей до США без згоди Піке.

Шакіра та Жерар Піке з дітьми

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Але й Шакіра залишати все не має наміру. Зради ексчоловіка серйозно зачепили виконавицю і тепер вона готова помститися Піке за все.

За словами інсайдерів, зараз Шакіра збирає компромат на футболіста та хоче не просто позбавити його можливості жити з дітьми, а й зруйнувати його кар'єру.

Вона зрозуміла, що не знала чоловіка, з яким жила. Зупинятись вона не збирається і їй доведеться розіграти "козир". Тому тепер у неї з'явилися люди, які шукають інформацію про Піке, – заявило джерело Informalia.

Раніше у Мережі обговорювали можливу коханку Жерара Піке, заради якої він покинув Шакіру.