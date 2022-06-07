Забула про зради? Шакіра та Жерар Піке все ще проводять час разом (фото)

Лише днями парочка оголосила про розрив стосунків після 11 років спільного життя

Папараці помітили разом Шакіру та Жерара Піке в Чехії / Фото: Pinterest

Нещодавно 45-річна Шакіра офіційно підтвердила, що вони з футболістом Жераром Піке більше не разом. Як пишуть іспанські ЗМІ, громадянський чоловік співачки зрадив їй із мамою 17-річного півзахисника футбольного клубу "Барселона". Після цього артистка вигнала чоловіка з їхнього спільного будинку. Тепер Піке живе у своїй холостяцькій квартирі, де він мешкав до зустрічі з артисткою.

Втім, днями Шакіра та Жерар "возз'єднались". Щоправда, лише на бейсбольному турнірі в Чехії, де грав їхній старший спадкоємець Мілан. Папараці спіймали колишніх на грі, однак співачка та футболіст були на відстані один від одного, пише Daily Mail.

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Шакіра приїхала підтримати сина на бейсбольному турнірі / Фото: The Daily Mail

Жерар Піке також вболівав за сина у Чехії / Фото: The Daily Mail

Як повідомляли західні ЗМІ раніше, Шакіра ніколи не пропускала спортивні змагання своїх синів. Жерар також постійно підтримує спадкоємців.

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Шакіра та Жерар з дітьми

Зазначається, що після турніру в Чехії ексзакохані повертались до Барселони вже порізно. Співачка з синами поїхала додому одразу після закінчення гри, а 35-річний футболіст вирушив на батьківщину лише через день.

Очевидно, заради своїх синів колишня парочка намагається зберегти дружні стосунки. Однак, їм, напевно, дуже важко.

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Коротко про стосунки Шакіри та Жерара Піке

Роман співачки та фубтоліста розпочався у 2010 році. Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa). Проте стосунки закохані підтвердили лише в 2011 році, коли Шакіра запостила фото з Піке у соцмережах.

У цивільному шлюбі пара виховує двох спільних синів – 8-річного Мілана та 6-річного Сашу.

Зіркове сімейство мешкало в Барселоні. Парочка завжди з'являлась разом на публіці і виглядали вони щасливими. Однак вже на Каннський кінофестиваль-2022 співачка приїздила сама.

Нагадаємо, нещодавно завершився суд Джонні Деппа проти Ембер Герд. Переміг у цьому батлі актор і він вже прокоментував цю подію.