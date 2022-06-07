Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Забула про зради? Шакіра та Жерар Піке все ще проводять час разом (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 червня, 12:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лише днями парочка оголосила про розрив стосунків після 11 років спільного життя
Папараці помітили разом Шакіру та Жерара Піке в Чехії
Папараці помітили разом Шакіру та Жерара Піке в Чехії / Фото: Pinterest

Нещодавно 45-річна Шакіра офіційно підтвердила, що вони з футболістом Жераром Піке більше не разом. Як пишуть іспанські ЗМІ, громадянський чоловік співачки зрадив їй із мамою 17-річного півзахисника футбольного клубу "Барселона". Після цього артистка вигнала чоловіка з їхнього спільного будинку. Тепер Піке живе у своїй холостяцькій квартирі, де він мешкав до зустрічі з артисткою.

Втім, днями Шакіра та Жерар "возз'єднались". Щоправда, лише на бейсбольному турнірі в Чехії, де грав їхній старший спадкоємець Мілан. Папараці спіймали колишніх на грі, однак співачка та футболіст були на відстані один від одного, пише Daily Mail.

Реклама

Шакіра приїхала підтримати сина на бейсбольному турнірі
Шакіра приїхала підтримати сина на бейсбольному турнірі / Фото: The Daily Mail

Жерар Піке також вболівав за сина у Чехії
Жерар Піке також вболівав за сина у Чехії / Фото: The Daily Mail

Як повідомляли західні ЗМІ раніше, Шакіра ніколи не пропускала спортивні змагання своїх синів. Жерар також постійно підтримує спадкоємців.

Реклама

Шакіра та Жерар з дітьми
Шакіра та Жерар з дітьми

Зазначається, що після турніру в Чехії ексзакохані повертались до Барселони вже порізно. Співачка з синами поїхала додому одразу після закінчення гри, а 35-річний футболіст вирушив на батьківщину лише через день.

Очевидно, заради своїх синів колишня парочка намагається зберегти дружні стосунки. Однак, їм, напевно, дуже важко.

Реклама

Коротко про стосунки Шакіри та Жерара Піке

Роман співачки та фубтоліста розпочався у 2010 році. Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa). Проте стосунки закохані підтвердили лише в 2011 році, коли Шакіра запостила фото з Піке у соцмережах.

У цивільному шлюбі пара виховує двох спільних синів – 8-річного Мілана та 6-річного Сашу.

Зіркове сімейство мешкало в Барселоні. Парочка завжди з'являлась разом на публіці і виглядали вони щасливими. Однак вже на Каннський кінофестиваль-2022 співачка приїздила сама.

Нагадаємо, нещодавно завершився суд Джонні Деппа проти Ембер Герд. Переміг у цьому батлі актор і він вже прокоментував цю подію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти