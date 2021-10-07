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Мітинг і "коридор ганьби": як пройшов концерт Ірини Круг у Дніпрі (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
7 жовтня, 13:02
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Все частіше російські артисти приїжджають з концертами в Україну. Цього разу мінітур запланований у зірки шансону Ірини Круг
Українці влаштували мітинг проти концерту Ірини Круг в Дніпрі
Українці влаштували мітинг проти концерту Ірини Круг в Дніпрі / Фото: Instagram

Якщо концерти Любові Успенської в Україні пройшли без скандалів, то перед виступом Ірини Круг у Дніпрі українці влаштували мітинг. Про це пише "Інформатор. Дніпро".

Мітинг пройшов під гаслом "Ні російським гастролерам". Мітингувальників обурив той факт, що співачка приїхала в Україну після того, як давала концерти в Криму.

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У Дніпрі влаштували мітинг проти концерту Ірини Круг
У Дніпрі влаштували мітинг проти концерту Ірини Круг / Фото: dp.informator.ua/

У Дніпрі пройшов мітинг проти концерту Ірини Круг
У Дніпрі пройшов мітинг проти концерту Ірини Круг / Фото: dp.informator.ua/

Людям, які купили квитки на концерт співачки, довелося йти по "коридору ганьби".

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Мітинг в Дніпрі против концерту Ірини Круг
Мітинг в Дніпрі против концерту Ірини Круг / Фото: dp.informator.ua/

Сама Ірина ніяк не прокоментувала протест, а лише в Instagram поділилася відео з концертного залу в Дніпрі.

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Коментарі до публікації зірка шансону обмежила.

Раніше Ірина Круг виступила в Харкові. Також співачка дасть концерт у Києві 8 жовтня і в Одесі 9 жовтня.

Нагадаємо, саме через виступи в Криму співачка потрапила в базу "Миротворця". У Мережі можна знайти відео з виступу Ірини Круг в Ялті в 2017 році.

А от в СБУ не бачать причин для заборони співачці в'їзду в Україну.

Ми зверталися до Служби безпеки щодо роз'яснень про те, чи має право ця людина виступати в Україні. Ми отримали відповідь, що ніяких заборон на виступ цієї зірки немає, – повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровської області Володимир Богоніс у бесіді з ТСН.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк обурився, що російські артисти приїжджають в Україну. Телеведучий написав петицію до президента України з вимогою заборонити концерти, гастролі та виступи на фестивалях російських артистів, яких він називає громадянами країни-агресора.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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