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Молода дружина Цекало спровокувала чутки про вагітність (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
23 серпня, 16:16
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Четверта дружина Олексадра Цекало художниця Дарина Ервін на нових публікаціях в соцмережах засвітила кругленький животик
У Мережі заговорили про вагітність четвертої дружини Олександра Цекало
У Мережі заговорили про вагітність четвертої дружини Олександра Цекало / Фото: instagram.com/darina.ervin

Відомий російський шоумен і продюсер Олександр Цекало кілька років тому одружився в четвертий раз. Обраницею 60-річного продюсера стала 30-річна Дарина Ервін. Пара рідко виходить у світ разом і майже не коментує свої стосунки. Але нова публікація дружини Цекало спровокувала чутки про швидке поповнення в родині продюсера.

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В InstaStories Ервін показала відео, в якому чітко проглядався її помітно кругленький живіт.

Молода дружина Олександра Цекало натякнула на свою вагітність
Молода дружина Олександра Цекало натякнула на свою вагітність / Фото: instagram.com/darina.ervin

Чутки про поповнення в родині ні Олександр Цекало, ні його молода дружина поки не прокоментували.

Нагадаємо, на початку березня 2019 стало відомо, що Олександр Цекало одружився в четвертий раз. Обраницею російського продюсера стала молода художниця Дарина Ервін. За плечима у Цекало – три шлюби, останній – з сестрою співачки Віри Брежнєвої, Вікторією Галушкою. У експодружжя двоє дітей: дочка Олександра і син Михайло.

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Відомо, що заради своєї четвертої дружини Олександр Цекало переїхав до США і розірвав стосунки з друзями, які не підтримували цей союз.

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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