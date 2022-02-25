"Ми з українцями – це одне культурне ціле": Семен Слєпаков звернувся до Путіна

Російський комедійний актор, сценарист та продюсер згадав Жванецького, Нікуліна, Висоцького та інших діячів культури

Семен Слєпаков звернувся до Путіна / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

Абсолютно несподівано для багатьох Ніколай Басков підтримав напад Росії на Україну, але, як кажуть, у сім'ї не без виродка. Більше тішить те, що є багато гідних росіян, які тверезо дивляться на речі та розуміють, який жах переживають прості люди. Один з таких Семен Слєпаков.

Російський комедійний актор звернувся до Путіна у своєму Instagram з закликом зупинити війну, згадавши культуру та творчість. Також Слєпаков нагадав, що президент Росії має добрий смак, тому йому має бути незручно перед культовими особистостями, вихідцями з України:

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Складно стримувати емоції та мовчати, коли відбувається те, що відбувається, знайти потрібні слова для того, щоб бути почутим. І я подумав, що я сказав би особисто вам, якби ви приділили мені кілька хвилин вашого часу. Як не дивно, я почав би з того, яку важливу роль у житті грають культура і творчість. Зараз я поясню, що маю на увазі: Володимире Володимировичу, ми з вами народилися в одній великій країні під назвою Радянський Союз. Я там жив трохи менше, ви трохи довше. Це зараз немає значення. Звісно, у цій країні було багато проблем та недомовок, але було й те, що нас усіх об'єднувало. Дуже потужну роль у цьому об'єднанні грала саме творчість. Ми співали одні й ті самі пісні, дивилися і знали напам'ять одні й ті самі фільми, сміялися з тих самих жартів. Володимире Володимировичу, я знаю, що у вас гарний смак і почуття гумору, і я впевнений, що нам з вами дорогі одні й ті самі радянські письменники, артисти, музиканти та гумористи. На жаль, більшості з них зараз з нами вже немає, але саме їхня творчість зробила нас тими, хто ми є: тонкими повноцінними людьми, здатними співпереживати, сміятися й любити.



Дорогий Володимире Володимировичу, що б відчули дорогі діячі культури, якби побачили до чого ми зараз прийшли. Що б відчув Михайло Жванецький, який народився та виріс в Одесі, з яким ви особисто товаришували? Як би на це глянув Володимир Висоцький? Чи могли б собі таке уявити Юрій Нікулін? Євген Леонов? Георгій Віцін? Андрій Миронов? Ельдар Рязанов? Леонід Гайдай?

Семен Слєпаков також сказав, що зараз все зайшло надто далеко, але тільки сам Путін може змінити ситуацію і не дозволити російському народу "провалитися в прірву".

Розумію, що все зайшло надто далеко, але впевнений, вам вдасться щось змінити, якщо ви вважаєте це за необхідне. Адже ми з українцями це одне культурне ціле, і нам не треба пояснювати одне одному те, чого ніколи не зрозуміють наші західні партнери. Прошу вас, не дайте нам усім упасти в прірву, про яку співав Володимир Семенович. Мабуть, зараз у всьому світі це здатні зробити лише ви.

Нагадаємо, що раніше Україну вже підтримали не лише розсудливі росіяни, а й світові знаменитості, такі як Анджеліна Джолі, що висловила своє занепокоєння, Джаред Лето, що закликав українців берегти себе, Віра Фарміга.