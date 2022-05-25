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Джоан Роулінг виклала на своєму сайті безкоштовні книги про Гаррі Поттера українською мовою

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 травня, 15:59
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Популярна британська письменниця на знак підтримки України надала вільний доступ до електронних книги про Гаррі Поттера, які вийшли українською мовою
Джоан Роулінг вже не вперше підтримує Україну у розв'язаній РФ війні
Джоан Роулінг вже не вперше підтримує Україну у розв'язаній РФ війні / Фото: Getty Images

Джоан Роулінг – одна з перших світових знаменитостей, хто підтримав український народ та виступив проти війни, розв'язаної РФ. На початку березня авторка саги про Гаррі Поттера пожертвувала понад мільйон доларів постраждалим від рук окупантів українським дітям.

Нині вона ж вирішила зробити ще один добрий жест. Так, Джоан Роулінг розмістила на своєму сайті книги про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

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На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім частин про пригоди Гаррі Поттер. Їх в онлайн-форматі можуть прочитати усі охочі.

Скріншот Pottermore Publishing

Наразі україномовна версія є лише для трьох книг – "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Гаррі Поттер і таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану". Невдовзі мають з’явитсь решта книг українською.

Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни, – йдеться в повідомленні на вебсайті.

Команда Pottermore Publishing подякувала всім, хто допомагав їм та висловила співчуття тим, на кого вплинула війна в Україні.

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Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи, – йдеться у повідомлення.

Водночас Джоан Роулінг підтвердила цю ініціативу на своїй сторінці у Twitter, додавши символічний гештег #SlavaUkraini та два емодзі-сердечка синього та жовтого кольорів.

Нагадаємо, що через напад країни-агресорки на Україну, правовласники бібліотек "ЛітРес" та MyBook зняли з продажу е-книги про Гаррі Поттера на Росії. До речі, Стівен Кінг також відмовився співпрацювати з російськими видавництвами на підтримку України.

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Раніше ми також повідомляли, що Джоан Роулінг відкрито наважилась назвати Путіна вбивцею.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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