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Почалася "скасування"? Вілла Сміта можуть позбавити ролі у продовженні "Аладдіна" після Оскара

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 травня, 16:31
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У західній кіноіндустрії ніяк не можуть забути скандальний інцидент з Віллом Смітом на премії "Оскар", через який актор ось-ось втратить роботу
Вілла Сміта хочуть замінити у фільмі "Аладдін"
Вілла Сміта хочуть замінити у фільмі "Аладдін" / Фото: Getty Images

Хто б міг подумати, що кар'єра такого успішного актора, як Вілл Сміт, почне розсипатися частинами через один необдуманий вчинок. Після того, як зірка кіно вліпив ляпас Крісу Року на премії "Оскар" кількість його ролей скоротилася.

У західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що співпраця зі Смітом має намір припинити компанія Disney.

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Інсайдери повідомляють, що скандального актора хочуть позбавити ролі Джинна у продовженні фільму "Аладдін". Нагадаємо, що проект, знятий Гаєм Річі в 2019 році, виявився дуже успішним і приніс понад 1 млрд. доларів у прокаті.

Вілл Сміт чудово впорався з роллю і його образ Джинна сподобався глядачам так само, як і колишнє втілення персонажа Робіном Вільямсом у мультфільмі "Аладдін".

Скріншот із відео

Проте після провального "Оскара" друга частина картини під сумнівом. За чутками, зараз Disney проводить переговори з іншим актором, Дуейном Джонсоном.

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Нагадаємо, Вілл Сміт на "Оскарі" вліпив потужну ляпас іншому актору – Крісу Року – за жорсткий жарт про дружину. Ця подія стала одним із найскандальніших моментів цього вечора.

Після чого Сміт змушений відмовився від членства Кіноакадемії і тепер не зможе відвідувати церемонію вручення премії "Оскар" протягом десяти років.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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