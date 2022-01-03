Знайшов заміну Кім: Каньє Вест сходив на побачення з відомою акторкою

Після того, як Каньє Вест пригрозив залицяльнику Кім Кардаш1ян, репера сфотографували під час побачення з Джулією Фокс Світлини опублікувало видання TMZ.
Напередодні пару помітили у Флориді – Каньє та Джулія вечеряли в ресторані та мило посміхалися одне одному. Акторка була одягнена в корсет та джинси, а колишній Кім – у все чорне.
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Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом у лютому 2021 року після семи років шлюбу. Каньє приписували романи з моделями Іриною Шейк та Вінетрією, а Кардаш'ян ходила на побачення з Пітом Девідсоном.
Хто така Джулія Фокс
31-річна Джулія Фокс стала відомою після того, як виконала одну з головних ролей у "Неогранених коштовностях" братів Сафді. За роботу у цьому фільмі вона навіть була номінована на премію Breakthrough Actor Award на Gotham Awards у 2019 році.
Джулія народилася в Італії, а у віці шести років переїхала до Нью-Йорка. Вона працювала домінатрікс, знімалася для Playboy, зняла фільм про секс-трафік у Неваді.
У 2018 році Фокс вийшла заміж за російського пілота Петра Артем'єва, але минулого року, після народження їхнього спільного сина, Джулія повідомила в Instagram про розрив із чоловіком і звинуватили його в аб'юзі.
Раніше повідомлялося, що Каньє Вест купив будинок навпроти Кім Кардаш'ян , що втекла від нього.