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Знайшов заміну Кім: Каньє Вест сходив на побачення з відомою акторкою

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 09:50
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Папараці сфотографували Каньє Веста та Джулію Фокс в одному з ресторанів Майамі – ті вечеряли на терасі і не зводили одне з одного очей
Каньє Вест зустрічається з Джулією Фокс?
Каньє Вест зустрічається з Джулією Фокс? / Фото: TMZ, instagram.com/juliafox

Після того, як Каньє Вест пригрозив залицяльнику Кім Кардаш1ян, репера сфотографували під час побачення з Джулією Фокс Світлини опублікувало видання TMZ.

Напередодні пару помітили у Флориді – Каньє та Джулія вечеряли в ресторані та мило посміхалися одне одному. Акторка була одягнена в корсет та джинси, а колишній Кім – у все чорне.

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Джулія Фокс на побаченні з Каньє Вестом
Джулія Фокс на побаченні з Каньє Вестом / Фото: TMZ

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом у лютому 2021 року після семи років шлюбу. Каньє приписували романи з моделями Іриною Шейк та Вінетрією, а Кардаш'ян ходила на побачення з Пітом Девідсоном.

Хто така Джулія Фокс

31-річна Джулія Фокс стала відомою після того, як виконала одну з головних ролей у "Неогранених коштовностях" братів Сафді. За роботу у цьому фільмі вона навіть була номінована на премію Breakthrough Actor Award на Gotham Awards у 2019 році.

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Актриса Джулія Фокс
Актриса Джулія Фокс / Фото: instagram.com/juliafox

Джулія народилася в Італії, а у віці шести років переїхала до Нью-Йорка. Вона працювала домінатрікс, знімалася для Playboy, зняла фільм про секс-трафік у Неваді.

Джулія Фокс – італійка
Джулія Фокс – італійка / Фото: instagram.com/juliafox

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У 2018 році Фокс вийшла заміж за російського пілота Петра Артем'єва, але минулого року, після народження їхнього спільного сина, Джулія повідомила в Instagram про розрив із чоловіком і звинуватили його в аб'юзі.

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест купив будинок навпроти Кім Кардаш'ян , що втекла від нього.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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