Як син Наташі Корольової співає наживо (відео)

Син Наташі Корольової робить перші кроки, щоб підкорити російський шоу-бізнес. Поки що молодого виконавця частіше критикують

Наташа Корольова показала, як син Архіп співає без фонограми / Фото: instagram.com/koroleva__star

Архіп разом із мамою бере участь у популярному російському шоу, але йому не вдається підкорити глядачів. Наташа Корольова намагається допомогти синові. Вона часто ходить із ним на премії, активно публікує спільні фото та ділиться відео з підготовки до виступів.

Так, на одному з відео, можна почути як Архип співає наживо.

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У коментарях вкотре не оцінили старання сина Наташі Корольової.

"У Архіпки прокльовується, але треба попрацювати ще, і маму не переспівувати ... а так молодці, дивитися приємно ... Удачі вам!"

"Що мама що син співають на одному рівні – жодних вокальних даних"

"Який жах, хоч я люблю творчість Наташі"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: Instagram

У коментарях співачка не відповідає шанувальникам. Але в новому інтерв'ю для teleprogramma.pro розповіла, що Архіп лише починає робити перші кроки як професійний артист. Син нещодавно почав займатися музикою. У Архіпа ще йде голосова ламка, продовжується мутація голосу.

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Педагог з вокалу Ксенія Коробкова, з якою він займається, говорить про те, що 1-2 роки мутація продовжуватиметься. Поки що немає низів, не вистачає дихання, але він молодець, намагається, працює та репетирує, – сказала співачка.

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