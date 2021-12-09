Як син Наташі Корольової співає наживо (відео)

Архіп разом із мамою бере участь у популярному російському шоу, але йому не вдається підкорити глядачів. Наташа Корольова намагається допомогти синові. Вона часто ходить із ним на премії, активно публікує спільні фото та ділиться відео з підготовки до виступів.
Так, на одному з відео, можна почути як Архип співає наживо.
У коментарях вкотре не оцінили старання сина Наташі Корольової.
- "У Архіпки прокльовується, але треба попрацювати ще, і маму не переспівувати ... а так молодці, дивитися приємно ... Удачі вам!"
- "Що мама що син співають на одному рівні – жодних вокальних даних"
- "Який жах, хоч я люблю творчість Наташі"
У коментарях співачка не відповідає шанувальникам. Але в новому інтерв'ю для teleprogramma.pro розповіла, що Архіп лише починає робити перші кроки як професійний артист. Син нещодавно почав займатися музикою. У Архіпа ще йде голосова ламка, продовжується мутація голосу.
Педагог з вокалу Ксенія Коробкова, з якою він займається, говорить про те, що 1-2 роки мутація продовжуватиметься. Поки що немає низів, не вистачає дихання, але він молодець, намагається, працює та репетирує, – сказала співачка.
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