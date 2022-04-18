Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Королева, яка промовчала про війну, вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистом

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наталя Корольова досі не прокоментувала війну в Україні. Співачка зникла із соцмереж і не відвідувала світських заходів
Наташа Корольова вперше за довгий час з'явилася на публіці
Наташа Корольова вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: instagram.com/koroleva__star

Але Наташа Корольова вирішила зробити виняток і прийшла на вечірку своїх подруг – Евеліни Бледанс та Алли Кравченко. Співачка вперше з'явилася на публіці після чуток про те, що вона розлучається з Тарзаном, який підтримує кривавий режим Путіна.

Якщо раніше Наташа Корольова відвідувала свята друзів у компанії чоловіка, то тепер вона прийшла з найкращою подругою Ідою Достман. Тарзана на заході не було помічено.

Реклама

До речі, раніше росЗМІ писали, що саме з цього заходу виконавиця хіта "Желтые тюлпаны" втекла , щоб не коментувати чутки про розлучення із чоловіком-рашистом. Фото із самого свята стали з'являтися у Instagram лише зараз.

/ Фото: Инстаграм

Нагадаємо, у російських ЗМІ не перший день обговорюють, що Наташа Корольова та Тарзан знаходяться на межі розлучення . Причиною розбіжностей у сім'ї стала війна в Україні. За чутками, співачка виступає проти російської агресії та підтримує Україну, хоч публічно досі жодних заяв не зробила. Водночас, Тарзан є шанувальником "російського світу" і підтримує вбивства українців.

Реклама

Зазначимо, мама Наташі Корольової та старша сестра співачки вже відписалися від родича-рашиста після його висловлювань про звірства у Бучі .

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти