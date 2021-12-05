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Неудобно получилось: звезды, которых люди приняли за бездомных (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 19:00
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Не все голливудские звезды появляются на улице при полном параде, многие отдают предпочтение американской простоте и не стесняются выходить в старых потрепанных вещах
Звезды, которых приняли за бездомных
Звезды, которых приняли за бездомных / Фото: Getty Images

Казалось бы, если твое лицо мелькает на всех мировых телеэкранах, никаких проблем с узнаваемостью быть не должно. Однако, как показывает практика, тебя могут спутать с бездомных, даже если ты супер-звезда. Кого же из популярных личностей не узнали фанаты?

Дэниел Рэдклифф

Фильм о мальчике-волшебнике Гарри Поттере сделал из Рэдклиффа мировой звездой. Актер часто появляется на улице не в самых стильных образах, поэтому спутать его с бездомным не так уж сложно. Так и случилось на улице Нью-Йорка, пока Дэниель ждал свою девушку у магазина. К Рэдклиффу подошел парень, который предложил ему $5 на кофе. Актер часто вспоминает этот случай и смеется, что ему нужно бриться чаще.

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Дэниель Рэдклифф со своей девушкой
Дэниель Рэдклифф со своей девушкой / Фото: Getty Images

Ричард Гир

На съемках фильма "С незапамятных времен" Ричарду Гиру пришлось перевоплотиться в бездомного. Актер так хорошо вжился в роль, что его действительно приняли за бомжа. Туристка из Франции увидела Гира на улице в Ньо-Йорке и решила угостить его пиццей. Ричард решил не выходить из образа и просто поблагодарил и благословил девушку.

Ричар Гир на съемках фильма в образе бездомного
Ричар Гир на съемках фильма в образе бездомного / Фото: Getty Images

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Николас Кейдж

Ситуация с голливудским актером получилась неудобная – его выгнали из ресторана, так как приняли за бездомного. Кейдж пришел отдохнуть в один из элитных ресторанов Лас-Вегаса, при этом внешний вид у него был, мягко говоря, не презентабельный – актер надел леопардовые штаны, растянутую футболку и резиновые тапочки. Когда Кейдж попытался заказать дорогой алкоголь, персонал стал выгонять его из ресторана. Уже немного выпивший актер тогда устроил настоящий скандал.

Николаса Кейджа пытались выгнать из ресторана
Николаса Кейджа пытались выгнать из ресторана / Фото: thesun.co.uk

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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