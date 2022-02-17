Невпізнана! Шанувальники шоковані новим образом Анджеліни Джолі

Днями популярна акторка з'явилась у сенаті США. Після чого вона стала об'єктом обговорень у Мережі

Анджеліна Джолі налякала публіку своєї хворобливою худорлявістю. / Фото: Getty Images

Анджеліну Джолі завжди вважали секс-символом – її зовнішність, фігура та подача завжди заворожували. Ймовірно, її донька Шайло вирішина наслідувати зіркову маму. Проте останнім часом фани просто не впізнають свого кумира! Акторка помітно змінилась зовнішьо.

Нещодавно Анджеліна прийшла до Капітолію, щоб підтримати закон про боротьбу з насильством проти жінок.

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Акторка вважає, що це допоможе врятувати мільйони жінок, які страждають. Разом з зірокою була її донька Захара.

Джолі з донькою. / Фото: Getty Images

Проте публіка звернула не так увагу на заяви Джолі, як на її вигляд. Акторка змушує фанів переживати через свою хворобливу худорлявість!

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Анджеліна Джолі виступала в Капітолії. / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Для виходу Анджеліна Джолі обрала стриманий класичний look – чорні жакет та сукню. До образу зірка додала туфельки-човники та намисто.

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Анджеліна Джолі виступала за закон проти насильства. / Фото: Getty Images

Зазначимо, що промова Джолі вийшла дуже емоційною, і в якийсь момент вона ледве стримувала сльози. Особливо акторка розчулилася, коли говорила про дітей, "які зараз налякані і страждають", а також про ті жертви, які загинули через недопрацьований закон.

Чому Анджеліна Джолі не так як колись?

Колишня кохана Бреда Пітта завжди була володаркою підтягнутого тіла та жіночних форм. Проте кілька років тому на тлі стресу вона почала стрімко втрачати вагу та так, що в результаті отримала анорексію! Надмірна худорлявість зовсім не прикрасила її – Анджеліна мала хворобливий вигляд.

Джолі до та після схуднення / Фото: Getty Images

Хоч і акторка зізнавалась, що бореться з хворобою, однак поки що результати не дуже помітні для фанів.

Нагадаємо, раніше з'явились нові подробиці про особисте життя Анджеліни Джолі. В оточенні зірки розповіли, що після розлучення з Бредом Піттом вона поринула у нові стосунки.