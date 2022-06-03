Невістка Олега Янковського відреклась від України? Оксана Фандера зробила неоднозначну заяву

Днями російська акторка Оксана Фандера, яка народилась в Одесі, наважилась висловити свою солідарність з Україною. Та незабаром вона неочікувано виправдилась за свої дії

Оксана Фандера вважає, що її дії неправильно розуміють / Фото: kino-teatr.ru

Зовсім нещодавно невістка Олега Янковського опублікувала в соцмережі фото свого балкону, на якому висить великий жовто-синій прапор та процитувала вірш поетеси Ради Морської, присвячений її рідній Одесі. І от зараз акторка заявила, що її текст та фото неправильно трактували!

Скріншот Telegram

Ймовірно, на Оксану Фандеру натиснули рашисти та пропагандисти, які після публікації зірки взялись хейтити її. Так чи інакше в Telegram акторка заявила, що неспроможна витримати неправильне тлумачення своїх дій. Також Фандера зазначила, що через оману публіки змушена закрити доступ до коментарів.

Реклама

У силу сформованих обставин, тобто емоцій, які переповнюють усіх і кожну небайдужу людину, незалежно від людської, громадянської та політичної позиції, через те, що деякі гарячі голови на розмах б'ють словесно незгодних з ними, і отримують у відповідь таку ж агресію, у силу того, що захищаючи свою позицію, люди, в запалі забувають про те, що "вище милосердя – це милосердя до немилосердних", я, прислухавшись до поради одного з коментуючих, змушена закрити коментарі. Сама думка про те, що мої дії – текст і фото, здатні бути так неправильно тлумаченими, що викликають у людей не Світло, а темряву, внутрішню пітьму, для мене нестерпна, – зазначила Фандера.

Також зірка написала вираз: "Дай яблуку дозріти". Ймовірно, артистка натякала на зазомбованих пропагандою росіян, які досі сліпо підтримують Путіна, але рано чи пізно до них прийде усвідомлення. За словами зірки, у кожного термін цього дозрівання різний.

Окрім того, Фандера опублікувала фото на тлі моря (можливо, це Одеса).

Скріншот Telegram

Сто днів після дитинства. 03.06.22, – підписала акторка, натякуючи, що сьогодні, 3 червня, сто днів війни РФ проти України.

Нагадаємо, раніше відомий російський актор Олександр Філіппенко показався у вишиванці й поділився спогадами про Київ.