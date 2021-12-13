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Микола Басков шукає кохання на сайті знайомств: Надходили непристойні пропозиції

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 15:28
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"Натуральный блондин" уже довгі роки перебуває в статусі завидного холостяка, але він не втрачає надії зустріти свою долю. Для цього артист навіть пішов на відчайдушний крок
Микола Басков розповів, як зареєструвався на сайті знайомств.
Микола Басков розповів, як зареєструвався на сайті знайомств. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Після того, як Микола Басков нафарбував нігті та набив тату, він вирішив заповнити своє серце, за яке свого часу боролися Анастасія Волочкова та Оксана Федорова. Для пошуків жінки співак....зареєструвався на сайті знайомств! Втім, зірці не вдалось там знайти кохану.

Надихнувся ідеєю віртуального знайомства Басков, коли був ведучим на весіллі пари, що познайомилася саме в Мережі, пише "СтарХіт".

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Вони обоє з добрих культурних сімей, але знайшли там своє щастя, – розповів співак.

Тоді ж Микола Басков закликав не боятися і не соромитись будь-яких способів, які дозволять налагодити особисте життя: "Треба просто впевнено рухатися назустріч своїй долі".

Проте його досвід віртуального знаймоства виявився невдалим. За словами артиста, йому просто ​ніхто не повірив, що це справжній Басков, а не фейк.

Також артист поділився, що часто отримує досить непристойні пропозиції у директі в Instagram, після того, як зареєструвався на сайті знайомств.

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Нагадаємо, з 2001 до 2007 року співак перебував у шлюбі з дочкою свого продюсера Світланою Шпігель, яка народила йому сина Броніслава. Після розлучення з першою дружиною він жодного разу не одружувався. Хоча артист зізнається, що хотів би створити повноцінну сім'ю, але зараз йому важко побудувати нові стосунки.

До речі, цьогоріч Микола Басков з розмахом відсвяткував своє 45-річчя. На честь дня народження артист влаштував вечірку, на яку покликав зіркових друзів, зокрема Аллу Пугачову та Таїсію Повалій.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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