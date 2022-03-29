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Noize MC та Монеточка за Україну! Російські музиканти проведуть концерти на підтримку українців

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 15:07
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Російські музиканти, які не підтримали військове вторгнення в Україну, продовжують проводити благодійні заходи для допомоги українцям
Noize MC та Монеточка проведуть благодійні концерти для допомоги Україні
Noize MC та Монеточка проведуть благодійні концерти для допомоги Україні / Фото: instagram.com/noizemc

Російський репер Noize MC став одним із тих виконавців, хто не підтримав Путіна та його військове вторгнення на територію України. Музикант уже виступив на одному з мітингів у Берліні.

А зараз разом із російською співачкою Монеточкою готує кілька благодійних концертів на підтримку українського народу. Про це музикант повідомив у своїх соцмережах.

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Ми, російські музиканти Noize MC та Монеточка, виступаємо проти жахливої та безчесної війни, розв'язаної російською владою проти України. Ми вважаємо своїм обов'язком не лише відкрито заявляти про свою незгоду, а й допомагати тим, чиє життя було перекреслено війною, – написав у своєму Instagram Noize MC.

За словами репера, всі кошти, зібрані під час концертів, виконавці перенаправлять до благодійних фондів для медичної, продовольчої, правозахисної та іншої гуманітарної допомоги мирним жителям України.

Концерти Noize MC та Монеточки відбудуться у Ризі та Вільнюсі 7 та 10 квітня.

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Нагадаємо, що завдяки своїй акції RUSSIANS AGAINST WAR російський репер Oxxxymiron зміг зібрати понад 53 тисячі доларів для України.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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