Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героїв Небесної сотні 🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Закриття Олімпіади 2022 Закриття Олімпіади 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Новому хлопцю Анастасії Волочкової 24 роки. Куди дивиться його мама?

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 лютого, 16:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома російська балерина Анастасія Волочкова знову заінтригувала змінами в особистому житті
В Мережі обговорюють новий роман балерини
В Мережі обговорюють новий роман балерини / Фото: instagram.com/volochkova_art

Раніше ми робили великий матеріал про головні романих Анастасії Волочкової, але, схоже, виникло доповнення до теми.

46-річна балерина інтригує змінами на любовному фронті і вже показала чоловіка, з яким, упевнені підписники, вона має роман. А ще недавно артистка була щаслива з банщиком Сергієм Кузнєцовим.

Реклама

Нового залицяльника зірки звуть Дмитро. Разом із ним Анастасія вже вирушила у невелику подорож.

Анастасія та Дмитро
Анастасія та Дмитро / Фото: instagram.com/volochkova_art

З моїм добрим другом Дмитром прямуємо до Калуги. Я дуже люблю це місто. І Дмитро там народився. І загалом люблю. Думаємо, на чиєму авто їхати. Але у Диминому так затишно! І з ним,

- підписала вона спільне фото.

Реклама

Парі вже приписали роман
Парі вже приписали роман / Фото: instagram.com/volochkova_art

Я завжди щаслива зустрічати в житті добрих, світлих, талановитих, добрих та гарних людей. Зустріч із Дмитром відбулася дуже несподівано. Я знаю, які красиві дерев'яні споруди та конструкції будує його компанія. Ми з Дмитром потоваришували. Сьогодні він привіз мене до Калуги та представив свої об'єкти. І показав це чудове місто, в якому я часто виступала.

Підписники вже з'ясували, що хлопцю лише 24 роки. Звичайно ж, цей факт у багатьох викликав питання, адже у них різниця 22 роки. Хтось навіть пожартував, що Волочкова могла бути його матір'ю. Є й ті, хто обурюється, мовляв, це нездорова різниця у віці. Але, як кажуть, будь-який вік покоряється коханню.

Незважаючи на те, що балерина тепло відгукується про Дмитра, поки що коханим його не називає. Але підписники впевнені, що це лише справа часу. Тому запасайтесь попкорном!

Реклама

Нагадаємо, раніше Волочкову підозрювали у романі з одруженим .

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
20 лютого. Курт Кобейн. 55 років тому цього дня народився скандальний американський рок-музикант, вокаліст, художник...
Історія дня - за хвилину
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти