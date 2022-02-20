Новому хлопцю Анастасії Волочкової 24 роки. Куди дивиться його мама?

Відома російська балерина Анастасія Волочкова знову заінтригувала змінами в особистому житті

В Мережі обговорюють новий роман балерини / Фото: instagram.com/volochkova_art

Раніше ми робили великий матеріал про головні романих Анастасії Волочкової, але, схоже, виникло доповнення до теми.

46-річна балерина інтригує змінами на любовному фронті і вже показала чоловіка, з яким, упевнені підписники, вона має роман. А ще недавно артистка була щаслива з банщиком Сергієм Кузнєцовим.

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Нового залицяльника зірки звуть Дмитро. Разом із ним Анастасія вже вирушила у невелику подорож.

Анастасія та Дмитро / Фото: instagram.com/volochkova_art

З моїм добрим другом Дмитром прямуємо до Калуги. Я дуже люблю це місто. І Дмитро там народився. І загалом люблю. Думаємо, на чиєму авто їхати. Але у Диминому так затишно! І з ним,

- підписала вона спільне фото.

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Парі вже приписали роман / Фото: instagram.com/volochkova_art

Я завжди щаслива зустрічати в житті добрих, світлих, талановитих, добрих та гарних людей. Зустріч із Дмитром відбулася дуже несподівано. Я знаю, які красиві дерев'яні споруди та конструкції будує його компанія. Ми з Дмитром потоваришували. Сьогодні він привіз мене до Калуги та представив свої об'єкти. І показав це чудове місто, в якому я часто виступала.

Підписники вже з'ясували, що хлопцю лише 24 роки. Звичайно ж, цей факт у багатьох викликав питання, адже у них різниця 22 роки. Хтось навіть пожартував, що Волочкова могла бути його матір'ю. Є й ті, хто обурюється, мовляв, це нездорова різниця у віці. Але, як кажуть, будь-який вік покоряється коханню.

Незважаючи на те, що балерина тепло відгукується про Дмитра, поки що коханим його не називає. Але підписники впевнені, що це лише справа часу. Тому запасайтесь попкорном!

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Нагадаємо, раніше Волочкову підозрювали у романі з одруженим .