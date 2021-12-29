Обійшлась без Бена: Дженніфер Лопес засвітилась на вечірці з іншим чоловіком

Зірки полюбляють влаштовувати галасливі вечірки на новорічних канікулах та запрошувати на них своїх друзів. І ось співачка не стала винятком

Дженніфер Лопес у білій сукні влаштувала вечірку напередодні Різдва. / Фото: instagram.com/chrisappleton1, instagram.com/bennifer_02/

Днями у Мережі з'явилися фото із передріздвяного паті, яке влаштувала Дженніфер Лопес, яка стала схожою на Кім Кардаш'ян, у своєму розкішному будинку у Лос-Анджелесі. Свято вона провела в компанії свого зіркового стиліста Кріса Епплтона, почастувавши його особисто приготовленою індичкою.

Схоже, що візажист не зміг стримати захоплення від спільного святкування у компанії Джей Ло і тому поділився світлинами з тусовки у Instagram.

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Дженніфер Лопес влаштувала вечірку. / Фото: instagram.com/chrisappleton1

Щасливого переддня Нового року. Джей Ло, ця індичка була вражаючою, – зазначив Епплтон.

Свій пост стиліст супроводжував серією фото, на одній із яких можна побачити знімок запеченої індички, яку, ймовірно,і приготувала Дженніфер.

Дженніфер Лопес приготувала індичку. / Фото: instagram.com/chrisappleton1

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До речі, для вечірки виконавиця обрала ніжне і стильне вбрання, в якому цілком могла б вийти заміж!

Дженніфер Лопес і Кріс Епплтон. / Фото: instagram.com/chrisappleton1

Так, артистка з'явилась в облягаючій білосніжній сукні без рукавів з пір'яною прикрасою на спідниці та елегантною прикрасою на високому комірі. Волосся Джей Ло вирішила прибрати в елегантну зачіску. Також зірка зробила яскравий мейк,зробивший акцент на очах.

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Зазначимо, що коханого співачки – актора Бена Аффлека не має на жодній світлині поруч з нею. Багато прихильників припускають, що артистка розлютилася на чоловіка через його звинувачення щодо алкоголізму, висловлених на адресу колишньої дружини.

Раніше Бен Аффлек заявляв, що почав сильно пити через проблеми в сім'ї та поклав провину за це на Дженніфер Гарнер. Однак Лопес обурилася такою поведінкою коханого і тому, ймовірно, могла покарати його – відмовившись відзначати з ним Різдво.