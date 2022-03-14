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Зворотнього ходу немає! Зірок росії, які втікли, не пустять назад

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 23:57
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Після нападу окупантів на Україну багато російських публічних людей поїхали за кордон нібито на "відпустку", яка може значно затянутись...
У Держдумі рф підтримали заборону повертатися артистам, що залишили Росію.
У Держдумі рф підтримали заборону повертатися артистам, що залишили Росію. / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

На початку березня у Держдумі РФ висунули пропозицію – заборонити в'їзд назад олігархам та артистам. Російські політики вважають таких людей "зрадниками батьківщини", а їхню позицію "потворною" і тому вирішили діяти за принципами путінського режиму.

Нині ж чиновники остаточно підтримали ідею заборонити діячам культури, які виїхали з Росії під час війни в Україні повертатися до країни, повідомляють росЗМІ.

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Держдумі рф навіть начхати на те, що така ініціатива – це порушення Конституції та загальної декларації прав людини ООН.

Згідно з Конституцією, кожна людина має право залишати свою країну та безперешкодно повертатися назад. Отже, громадянин рф має право безперешкодно виїжджати та повертатися до Росії. Проте у росії нехтують правами і зневажають свободу слова.

Зазначимо, серед тих, хто залишив росію після вторгнення в Україну, опинилися Семен Слєпаков, Іван Ургант. Крім того, з рф в один день поїхал кінорежисер Кантемір Балагов і кінокритик Антон Долін. Також раптово поїхали з країни Алла Пугачова з Максимом Галкіним, Ксенія Собчак, Земфіра та інші публічні персони.

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Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
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