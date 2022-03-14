Зворотнього ходу немає! Зірок росії, які втікли, не пустять назад

Після нападу окупантів на Україну багато російських публічних людей поїхали за кордон нібито на "відпустку", яка може значно затянутись...

У Держдумі рф підтримали заборону повертатися артистам, що залишили Росію. / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

На початку березня у Держдумі РФ висунули пропозицію – заборонити в'їзд назад олігархам та артистам. Російські політики вважають таких людей "зрадниками батьківщини", а їхню позицію "потворною" і тому вирішили діяти за принципами путінського режиму.

Нині ж чиновники остаточно підтримали ідею заборонити діячам культури, які виїхали з Росії під час війни в Україні повертатися до країни, повідомляють росЗМІ.

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Держдумі рф навіть начхати на те, що така ініціатива – це порушення Конституції та загальної декларації прав людини ООН.

Згідно з Конституцією, кожна людина має право залишати свою країну та безперешкодно повертатися назад. Отже, громадянин рф має право безперешкодно виїжджати та повертатися до Росії. Проте у росії нехтують правами і зневажають свободу слова.

Зазначимо, серед тих, хто залишив росію після вторгнення в Україну, опинилися Семен Слєпаков, Іван Ургант. Крім того, з рф в один день поїхал кінорежисер Кантемір Балагов і кінокритик Антон Долін. Також раптово поїхали з країни Алла Пугачова з Максимом Галкіним, Ксенія Собчак, Земфіра та інші публічні персони.

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Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України.

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