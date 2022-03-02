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Одеситка Нонна Гришаєва війну в Україні назвала сімейним конфліктом і хоче примирення з Росією

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 19:55
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Зірка "Татусевих доньок" вирішила прокоментувати вторгнення Росії в Україну
Нонна Гришаєва висловилася про війну в Україні
Нонна Гришаєва висловилася про війну в Україні / Фото: Instagram

ЗСУ продовжують боротися із окупантами. Поки що одні російські зірки підтримують нашу країну, інші знаменитості просто переживають і боятися сказати, що в Україні війна.

Нонна Гришаєва вже давно живе та працює в Росії, але актриса народилася в Одесі. Артистка завжди із задоволенням розповідає про своє українське коріння. Але що Росія напала на Україну, Гришаєва не поспішає визнавати. Війну розв'язану Володимиром Путіним вона порівнює із сімейним конфліктом і хоче примирення.

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Відчуваю себе маленькою дівчинкою в залі суду, у якої запитують: з ким ти хочеш жити – з татом чи з мамою?.. Кого ти любиш? Не кричіть на мене, будь ласка, і не вимагайте неможливого! Я люблю і тата, і маму!.. І мені дуже боляче бачити, як вони лаються... Мені страшно, я забилася в кут і плачу... Я не хочу, щоб тато бив маму, при тому, що вона йому зрадила і зрадила... Я хочу, щоб вони сіли за стіл та поговорили…. А я сяду між ними, візьму їх за руки і перестану плакати.

Скріншот: Instagram

До слова, Лариса Доліна, чиї батьки народилися в Одесі, вирішила промовчати про війну в Україні .

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі .Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
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