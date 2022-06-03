Одіозна Місіс Крим-2022 відреагувала на цькування: "Кожна мріє побувати на моєму місці"

Після перемоги у конкурсі краси на анексованому півострові "Місіс Крим-2022" полтавчанка Ольга Валєєва прокинулась відомою. Щоправда, це сталось не так як вона хотіла

Полтавчанка Ольга Валєєва відповіла хейтерам

Колоритна зовнішність уродженки Полтави розбурхала Мережу. 34-річну жіночку звинувачують у зловживанні пластикою та фотошопом. Сама ж модель каже, буцімто люди просто не вміють дивитися на красу під іншим кутом (цікаво під яким?!).

У Instastories Ольга Валєєва зізналась, що виявилася не готовою до хвилі хейту. В перший день вона не знаходила собі місця і не спала всю ніч. Але потім збагнула, що її перемога заслужена, а цькування виникло у людей через...заздрощі.

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У мене була істерика. Але я взяла себе до рук. Не буває худа без добра. На людей, які пишуть гидоту на мою адресу, що "я схожа на мужика", "трансвестит", "потвора" – я взагалі не тримаю зла. Я взагалі не приймаю образи. Ніколи в житті ні в кого не вдасться мене зламати. І я впевнена, що кожна дівчина у своєму житті мріє побувати на моєму місці, взяти участь у конкурсі краси, відчути себе королевою. Але не кожна здатна на це. Більшість, на жаль, здатні лише ображати і спостерігати, – обурилась Валєєва.

Водночас у інтерв'ю "КП" модель сказала, що "усі знімки, які потрапили до соцмереж – найневдаліші у її житті". Як пояснила жіночка, на фото підібраний не той ракурс, при якому вона здається втричі більшою.

Ольга Валєєва

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Люди не звикли дивитися на вроду під іншим кутом. Уся критика, що зараз упала на мою адресу, повалилася через мою неординарну зовнішність. Так, у мене багато тату на тілі. Так, у мене яскраве руде волосся. Так, у мене, як і у більшості дівчат зараз, збільшені губи. До слова, вони не такі великі. Але це не заважає мені бути талановитою і вродливою, – висловилась Ольга.

Що відомо про скандальну "Місіс Крим-2022"

34-річна Ольга Валєєва з Полтави. Втім, про своє походження вона не згадує. Модель займається блогерством – у Instagrаm знають їїзнають під псевдонімом "Рижуля".

Деякий час Ольга жила зі своїм хлопцем у Санкт-Петербурзі. Але після розриву вона переїхала до Сімферополя. Відомо, що Валєєва виховує двох доньок.

Ольга з дітьми

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За словами деяких видань, моделі приписують роботу дівчини легкої поведінки у ескорт-послугах. Сама Ольга не коментує таку інформацію.

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