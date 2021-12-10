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Ольга Бузова у пікантній білизні показа свою фігуру: Це для тих, хто називав мене вгодованою

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 21:19
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Останнім часом зірковій блондинці стали частіше дорікати щодо зайвої ваги. Але телеведуча не стала ігнорувати критиків і записала їм відеозвернення
Ольга Бузова показала своє тіло у прозорому боді та панчохах.
Ольга Бузова показала своє тіло у прозорому боді та панчохах. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова постійно перебуває в центрі уваги: то її хейтять за фотошоп, то за вокал, а це вже дійшло до фігури.

Фоловери зазначають, що Ольга Бузова останнім часом трохи погладшала. Власне це і стало приводом для бурхливих обговорень її постаті в Мережі:

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  • Ви так погладшали, що тепер схожі на Лоліту.
  • Який пухляш.
  • Це вже не Бузова, це Арбузова
  • Яка вгодована стала
Фото: скріншот instagram/buzova86

Втім, артистка не стала мовчати і вирішила довести підписника в Instagram, що вони буцімто помиляються і з фігурою у неї все гаразд.

Для цього Бузова з'явилась в Instastories "у всій красі". Зірка вдягнула панчохи та прозоре боді-танга і сексуальний халатик, який вона неочікувано зняла та показала себе з усіх боків. Особливо вона зробила акцент....на сідницях.

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Це відео для тих, хто мене називав вгодованою. Ну, де ж я вгодована? Подивіться, які шикарні сідниці! – заявила Ольга.

Нещодавно телеведуча розповіла про проблеми зі здоров'ям та про вимушену госпіталізацію. Зірка змушена була лягти в клініку через травму руки.

Також раніше молодша сестра Ольги Бузової – Анна заявила, що красивою її вважають лише завдяки фільтрам і показала, як виглядає без ретуші.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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