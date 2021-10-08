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Орбакайте розчулила Мережу новим фото з Пугачовою: Які гарні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 08:38
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У Москві відбулася презентація нового парфуму Крістіни Орбакайте. Світський захід відвідала і Алла Пугачова
Алла Пугачова відвідала презентацію парфумів Крістіни Орбакайте
Алла Пугачова відвідала презентацію парфумів Крістіни Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Зараз для Алли Борисівни сім'я на першому місці . Співачка не могла пропустити таку важливу подію для старшої дочки Крістіни Орбакайте як запуск свого парфуму. У себе в Instagram Крістіна опублікувала фото з заходу.

Примадонна з'явилася на публіці в чорному, хизуючись елегантним капелюшком, на її обличчі були чорні окуляри. Крістіна Орбакайте вибрала ніжно-рожеву сукню.

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Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте
Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Шанувальники вітали Крістіну з виходом нового парфуму і зазначали, що раді бачити доньку і маму разом.

  • "Крістіна, які ж ви з мамою красиві!"
  • "Найкрасивіші і улюблені"
  • "Супер красиво! І Крістіна і Алла – красуні""
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Алла Пугачова у себе Instagram зізналася, що дуже пишається донькою . А також поділилася кадрами з заходу.

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Я просто вражена своєю дочкою. Крістіна в усьому унікальна, вона завжди дивує мене. І стилем, і вмінням одягатися. У всьому хороша – і на сцені, і в житті. І ось тепер, будь ласка, випустила новий парфум, – розповіла співачка.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

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