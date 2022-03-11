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"Від страху посивів і поголився": рашист Тіматі позбавився бороди і нарвався на тролінг

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 березня, 19:25
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Російський шоу-біз розділився на два табори: тих, хто підтримує Україну та тих, хто підтримує війну Росії проти України. Тіматі опинився у другому таборі
Тіматі збрив бороду і нарвався на тролінг
Тіматі збрив бороду і нарвався на тролінг / Фото: instagram.com/timatiofficial

Спочатку путінолюб Тіматі накинувся на Макса Барських, який виступив на підтримку України та заборонив громадянам РФ слухати його пісні На захист Барських прийшов Потап, але й на його адресу Тіматі теж почав сипати невтішні висловлювання.

Після публічних перепалок, Тіматі збрив бороду і своїм безглуздим виглядом здивував публіку в соцмережах.

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Скріншот: Instagram

У коментарях під публікаціями про Тіматі в Instagram багато хто пише, що він став виглядати ще гірше, а також порівняли з Філіпом Кіркоровим:

  • На Кіркорова схожий.
  • Може, від страху посивів і поголився, Україна ж виграє, а санкції і на цього упиря кремлівського...
  • Жах, на вигляд років 13.
  • Гидко, нудить від нього.

Користувачі Мережі затролили Тіматі
Користувачі Мережі затролили Тіматі / Фото: Instagram

Зазначимо, що Тіматі – не єдиний російський артист, який підтримує режим путіна. Так, Діма Білан підтримав Росію, назвавши батьківщину "приголомшливою державою".

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Не дивно, що співак підтримує нинішню владу Росії, адже його продюсер Яна Рудковська та ще путіністка. Проте, як ми писали раніше, за свої слова Рудковській довелося поплатитись – в Мережу злили її особистий номер телефону та закидали гнівними СМС.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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