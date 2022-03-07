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Діма Білан підтримав Росію-агресорку: "Повірте, у нас неймовірна країна та держава!"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 15:19
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Російський співак Діма Білан вирішив продемонструвати свою любов до "Росії-матінки" і заявив, що Росія – приголомшлива країна
Діма Білан підтримав Росію
Діма Білан підтримав Росію / Фото: instagram.com/bilanofficial

Вже дванадцять днів Україна бореться з російським нападом. Але "рупор Кремля" не замовкає, і колі баскови з тінами канделакі продовжують підтримувати Росію та говорити про "необхідність спецоперації".

Є й ті, хто нібито уникає політики та хоче "миру у всьому світі". Серед таких людей і Діма Білан зі своєю любов'ю до Батьківщини.

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На своїй сторінці в Instagram Білан опублікував пост, в якому процитував свою ж січневу публікацію. У ній він розповів, яка Росія багатонаціональна країна і який він радий бути її часткою.

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Я живу і народився в Радянському Союзі – Росії, я люблю її! Її землю, і плоть, і повітря, природу та її багатонаціональність! Я бачу світ 20 років поспіль без зупинок – я можу порівнювати! І повірте, у нас чудова країна і держава! Прошу вас – цінуєте! ...Так, світ, планета прекрасна, а Батьківщина – мати! Батьківщина – МАМА! – захоплювався у публікації Білан.

Варто нагадати, що Білан є одним з прихильників Володимира Путіна і неодноразово виступав на підтримку президента РФ.

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Я за Володимира Володимировича Путіна голосував. Я тоді голосував щиро, а зараз мені так хочеться, щоб... не знаю, мені дуже хочеться підтримувати свою країну, – заявив Білан в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Не дивно, що співак підтримує нинішню владу Росії, адже його продюсерка Яна Рудковська та ще путіністка. Проте, як ми писали раніше, за свої слова Рудковській довелося поплатитись. У Мережу злили її особистий номер телефону й закидали гнівними СМС.

Нагадаємо, раніше Микола Басков став на бік путінської агресії та підтримав вторгнення Російської Федерації на територію України. Українські виконавці прокоментували скандальну заяву Баскова.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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