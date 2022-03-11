Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"От страха поседел и побрился": рашист Тимати избавился от бороды и нарвался на троллинг

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 19:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский шоу-биз разделился на два лагеря: тех, кто поддерживает Украину и тех, кто поддерживайте войну России против Украины. Тимати оказался во втором лагере
Тимати сбрил бороду и нарвался на троллинг
Тимати сбрил бороду и нарвался на троллинг / Фото: instagram.com/timatiofficial

Сначала путинолюб Тимати накинулся на Макса Барских, который выступил в поддержку Украины и запретил гражданам РФ слушать его песни. На защиту Барских пришел Потап, но и в его адрес Тимати тоже начал сыпать нелестные высказывания.

После публичных перепалок, Тимати сбрил бороду и своим нелепым видом удивил публику в соцсетях.

Реклама
Скриншот: Instagram

В комментариях под публикациями о Тимати в Instagram многие пишут, что он стал выглядеть еще хуже, а также сравнили с Филиппом Киркоровым:

  • На Киркорова похож.
  • Может, от страха поседел и побрился, Украина то выиграет, а санкции и на этого упыря кремлевского...
  • Ужас, на вид лет 13.
  • Противно, тошнит от него.

Пользователи Сети затроллили Тимати
Пользователи Сети затроллили Тимати / Фото: Instagram

Отметим, что Тимати – не единственный российский артист, который поддерживает режим путина. Так, Дима Билан поддержал Россию, назвав родину "потрясающим госудраством".

Реклама

Неудивительно, что певец поддерживает нынешнюю власти России, ведь его продюсер Яна Рудковская та еще путинистка. Однако, как мы писали ранее, за свои слова Рудковской пришлось поплатиться – в Сеть слили ее личный номер телефона и забросали гневными СМС.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять