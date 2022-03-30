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Перший пішов: репер Face став на коліна і вибачився за те, що він – росіянин

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 21:40
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Репер Face на концерті у Варшаві став на коліно з вибаченнями
Відомий репер засуджує кривавий режим
Відомий репер засуджує кривавий режим / Фото: открытые источники, скріншот

Поки блогер Настя Івлєєва не розуміє, чому росіяни провалилися як нація, російський репер Face в черговий раз засудив кривавий режим і вибачився перед українцями з огляду на своє походження.

Нагадаємо, нещодавно Face дав інтерв'ю Дудю, в якому закликав не жаліти росіян. А тепер у Мережі набирає популярності відео, де артист, ставши на одне коліно, просить вибачення в українців, які прямо зараз терплять російське вторгнення

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@rusik_003_ 27.03.22 # # # # #face – Ruslan

У Варшаві репер Face та інші музиканти виступили на благодійному концерті на підтримку України. Усі зібрані кошти були передані на допомогу біженцям. За два дні концертів, окрім грошей від продажу квитків, на концерті зібрали понад 300 тисяч євро пожертвувань.

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А ми не втомлюємося говорити про те, що незабаром ще більше відомих та публічних людей будуть соромитися того, що вони – росіяни, палити свій паспорт. Ті, хто ще мовчать, відчують усю силу та міць санкцій проти РФ через напад на Україну.

Також ми незабаром побачимо, як ті, хто підтримував Путіна, відхрещуватимуться від своїх заяв, як це було під час розвінчання культу Сталіна. І це станеться вже дуже скоро.

Нагадаємо, Собчак, що втекла з Росії, втратила заробіток і почала просити допомоги у підписників.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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