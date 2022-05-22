Співачка Кортні Лав заступилася за Джонні Деппа і згадала, як він урятував їй життя

Американська співачка Кортні Лав заступилася за Джонні Деппа на тлі судових розглядів з Ембер Херд і згадала, як він урятував життя їй та її дочці

Кортні Лав згадала, як Джонні Депп врятував її від передозування / Фото: Getty Images

Скандальні судові розгляди між Джонні Деппом та Ембер Херд обговорює весь світ. Багато хто впевнений, що перемогу до суду отримає зірка "Піратів Карибського моря", тим більше зараз деякі зірки стають на його бік.

Слідом за підтримкою Єви Грін, свою думку висловила американська співачка Кортні Лав Вдова Курта Кобейна записала відеозвернення, в якому розповіла, як актор врятував їй життя та допомагав її дочці. The Mirror.

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Мені не хочеться публічного засудження, але я маю сказати. Джонні був тією людиною, хто зробив мені штучне дихання у 1995 році, коли у мене сталося передозування біля клубу The Viper Room, – розповіла співачка.

Тоді Кортні переживала складні часи після самогубства чоловіка. Від цього страждала і їхня спільна з Куртом Кобейном дочка, Френсіс Бін – наркотична залежність матері привертала дуже багато уваги з боку соціальних працівників.

Лав розповіла, що тоді Джонні написав її дочці листа на чотири сторінки, намагаючись підтримати малу. А коли дівчинка підросла, Депп надсилав за нею до школи лімузин, щоб вона з друзями поїхала на прем'єру "Піратів Карибського моря".

Джонні справді не знав мене близько, він просто хотів допомогти. Він робив це купу разів. У неї (дочки – Ред.) навіть було іменне місце у кінозалі. Я ніколи не дивилася ці фільми про піратів, але вони сподобалися. Якось, коли їй було 13 років, вона мені сказала: "Мамо, він урятував мені життя", – поділилася виконавиця.

При цьому співачка сказала, що не хоче негативно висловлювати на адресу Ембер Херд.

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Єдиний важливий висновок з того, що було опубліковано, полягає в тому, що я сказав, що ми всі маємо перестати "розважатися зловтіхою" і виявити щире співчуття до обох сторін, – сказала Кортні.

Депп має надійну підтримку в особі його адвоката Камілли Васкес. у західній пресі повідомляють, що парочка закрутила роман.