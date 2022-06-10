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Леонід Агутін, який раніше підтримав Україну, зізнався, чи залишив він Росію

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 червня, 19:23
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У Мережі з'явилися чутки про те, що Леонід Агутін емігрував із Росії до США. Згодом виконавець відповів на хвилююче питання фанатів
Леонід Агутін прокоментував чутки про свій від'їзд із РФ
Леонід Агутін прокоментував чутки про свій від'їзд із РФ

Російський співак Леонід Агутін та його дружина Анжеліка Варум одними з перших висловилися проти війни в Україні. Після висловлювань артиста в Мережі почали з'являтися чутки, що тепер артист покине Росію.

За інформацією деяких джерел, Агутін та Варум збиралися виїхати до Сполучених штатів, де вже тривалий час живе їхня донька. Проте, як повідомляє Telegram-канал "Звездач", Виконавець поки нікуди їхати не планує. Агутін спростував всі чутки про свій від'їзд.

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Так, за словами співака, вся його діяльність зосереджена в Росії, тому Агутін закликав не вірити жодним чуткам та пліткам.

Ми з дружиною живемо та працюємо в Росії. Прошу вас, не будьте наївними, не піддавайтеся істериці, не довіряйте інформації з ненадійних джерел, анонімних Telegram-каналів та сусідів з Інтернету, – заявив Агутін.

Крім того, в Росії співака стали звинувачувати у зборах коштів для ЗСУ. Але, як виявилось, жодного відношення до допомоги української армії Агутін та Варум не мають. Про це співак також повідомив у своїх соцмережах, де розмістив відкритий лист до голови соціалістичної політичної партії "Справедлива Росія"

Ми ніколи не брали участь у збиранні грошей для ЗСУ. Хтось перший ляпнув для червоного слівця і багато хто із задоволенням підхопив. На моїх сторінках у соцмережах ми давно це спростували з фактами та доказами, – написав Агутін.

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Нагадаємо, що у серпні у виконавця заплановано концерти в окупованому Криму, що стало здивуванням для багатьох шанувальників Агутіна після його висловлювань на підтримку України. До того ж Анжеліка Варум категорично відмовляється їздити до окупованого Криму. Вона розуміє: через такі візити їй можуть заборонити в'їзд до України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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