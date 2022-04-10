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Оце так поворот! Агутін, який підтримав Україну, зібрався виступати в окупованому Криму

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 00:03
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У Мережі з'явилася інформація про концерт Леоніда Агутіна у Ялті
Леонід Агутін виступить влітку в окупованому Криму
Леонід Агутін виступить влітку в окупованому Криму / Фото: Instagram

Леонід Агутін та Анжеліка Варум висловилися у соцмережах проти війни в Україні, але Росію не згадували. Пізніше зіркова пара навіть взяла участь у благодійному концерті на підтримку українських біженців. А тепер з’ясувалося, що російський співак планує давати концерт в окупованому Криму.

На сайті готелю "Mriya Resort & SPA", що розташований в Ялті, з'явився анонс майбутнього виступу артиста. Концерт Леоніда Агутіна заплановано на 14 серпня.

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Скріншот: mriyaresort.com

Цікаво, як на такі виступи чоловіка дивиться Анжеліка Варум? Раніше співачка в одному з інтерв'ю зізнавалася, що категорично відмовляється їздити до окупованого Криму . Вона розуміє: через такі візити їй можуть заборонити в'їзд до України.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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