Оце так поворот! Агутін, який підтримав Україну, зібрався виступати в окупованому Криму

У Мережі з'явилася інформація про концерт Леоніда Агутіна у Ялті

Леонід Агутін виступить влітку в окупованому Криму / Фото: Instagram

Леонід Агутін та Анжеліка Варум висловилися у соцмережах проти війни в Україні, але Росію не згадували. Пізніше зіркова пара навіть взяла участь у благодійному концерті на підтримку українських біженців. А тепер з’ясувалося, що російський співак планує давати концерт в окупованому Криму.

На сайті готелю "Mriya Resort & SPA", що розташований в Ялті, з'явився анонс майбутнього виступу артиста. Концерт Леоніда Агутіна заплановано на 14 серпня.

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Скріншот: mriyaresort.com

Цікаво, як на такі виступи чоловіка дивиться Анжеліка Варум? Раніше співачка в одному з інтерв'ю зізнавалася, що категорично відмовляється їздити до окупованого Криму . Вона розуміє: через такі візити їй можуть заборонити в'їзд до України.

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