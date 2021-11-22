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Подруга Валерія Гаркаліна показала одне із останніх фото актора

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 16:46
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Приятелька відомого актора, який помер від наслідків коронавірусу, оприлюднила його останню фотографію, зроблену ще влітку.
Валерій Гаркалін нещодавно помер від наслідків коронавірусу
Валерій Гаркалін нещодавно помер від наслідків коронавірусу / Фото: Скріншот з YouTube, Facebook

Журналістка Алла Буловінова, яка була близько знайома та постійно спілкувалася з Гаркаліним, на своїй сторінці у Facebook опублікувала новий знімок актора – на ньому він зображений злегка усміхненим після відвідування театру.

Останнє фото, зроблене 18 серпня 2021 року на виході після закінчення вистави біля службового входу театру А.С. Пушкіна... Світла пам'ять, – підписала Алла.

Одне з останніх фото Валерія Гаркаліна
Одне з останніх фото Валерія Гаркаліна / Фото: Facebook

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20 листопада 67-річний російський актор помер. Понад півтора місяці лікарі всіма способами боролися за життя Валерія. Але Гаркалін мав одну з найскладніших форм вірусної хвороби – актор півтора місяці перебував у медичному закладі.

Погіршували його стан інші захворювання – це не дозволило лікарям привести самопочуття актора до норми. Пізніше в нього виявили кілька тромбів у руці і ногах. Лікарі навіть планували ампутувати руку Валерію, але до цього не дійшло – Гаркалін помер.

Валерій прославився ролями у фільмах "Ширлі-Мирлі" та "Конвалія срібляста". Він також знявся у серіалах "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатками" та багатьох інших кінострічках.

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Примітно, що актор заявляв про свою незгоду щодо політики російської влади та окупації Криму.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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