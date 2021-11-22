Подруга Валерія Гаркаліна показала одне із останніх фото актора

Приятелька відомого актора, який помер від наслідків коронавірусу, оприлюднила його останню фотографію, зроблену ще влітку.

Валерій Гаркалін нещодавно помер від наслідків коронавірусу / Фото: Скріншот з YouTube, Facebook

Журналістка Алла Буловінова, яка була близько знайома та постійно спілкувалася з Гаркаліним, на своїй сторінці у Facebook опублікувала новий знімок актора – на ньому він зображений злегка усміхненим після відвідування театру.

Останнє фото, зроблене 18 серпня 2021 року на виході після закінчення вистави біля службового входу театру А.С. Пушкіна... Світла пам'ять, – підписала Алла.

Одне з останніх фото Валерія Гаркаліна / Фото: Facebook

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20 листопада 67-річний російський актор помер. Понад півтора місяці лікарі всіма способами боролися за життя Валерія. Але Гаркалін мав одну з найскладніших форм вірусної хвороби – актор півтора місяці перебував у медичному закладі.

Погіршували його стан інші захворювання – це не дозволило лікарям привести самопочуття актора до норми. Пізніше в нього виявили кілька тромбів у руці і ногах. Лікарі навіть планували ампутувати руку Валерію, але до цього не дійшло – Гаркалін помер.

Валерій прославився ролями у фільмах "Ширлі-Мирлі" та "Конвалія срібляста". Він також знявся у серіалах "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатками" та багатьох інших кінострічках.

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Примітно, що актор заявляв про свою незгоду щодо політики російської влади та окупації Криму.

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