Поки Бен Аффлек готується до весілля, його ексдружина відзначила 50-річчя: як зараз виглядає Дженніфер Гарнер

Колишня дружина Бена Аффлека та мати його трьох дітей Дженніфер Гарнер 17 квітня відзначила ювілей. І якщо Бен і Джей Ло постійно потрапляють в об'єктиви папараці, то Гарнер набагато рідше з'являється у ЗМІ

Колишній дружині Бена Аффлека виповнилося 50 років / Фото: Getty Images, instagram.com/jennifer.garner

Поп-діва Дженніфер Лопес та знаменитий американський актор та режисер Бен Аффлек одружуються через 20 років після розлучення (пара була заручена на початку 2000-х).

У 2005 році Бен одружився з акторкою Дженніфер Гарнер, у них народилося троє дітей Пара прожила разом 13 років. Після розлучення Бен став ще більше зловживати алкоголем. Можливо, пристрасть Аффлека до спиртного і стала однією з основних причин розставання з Гарнер.

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Після цього у Бена були стосунки з молодою акторкою Аною де Армас, ну а після – Аффлек знову став зустрічатися з Лопес. 17 квітня Дженніфер Гарнер виповнилося 50 років! Багато шанувальників актриси пишуть, що Гарнер чудово виглядає, хоч і ніколи не намагалася здаватися молодшою і надавати своїй зовнішності лоску, як це робить Джей Ло.

Дженніфер Гарнер та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Сайт "Сьогодні" пропонує подивитися добірку фото та відео 50-річної Дженніфер Гарнер . Джен завжди подобалася публіці за її "близькість до народу" – актриса не вибирає химерні вбрання, носить мінімум макіяжу і не намагається здаватися суперзіркою під час звичайних прогулянок чи походів до супермаркету.

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Гарнер постить звичайні фото та відео в Instagram – дуже часто акторка на них без макіяжу.

А ось поява Дженніфер на червоній доріжці церемонії "Оскар", яка нещодавно пройшла у Лос-Анджелесі.

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Дженніфер Гарнер на червоній доріжці "Оскара-2022" / Фото: Getty Images

Знову фото з повсякденного життя – папараці застали Дженніфер на ринку.

Дженніфер Гарнер на ринку / Фото: Getty Images

Гарнер віддає перевагу як casual, так і класиці!

Дженніфер Гарнер любить класичний стиль одягу / Фото: Getty Images

Дженніфер спокійно публікує у соцмережах відео без укладки та макіяжу.

Фанати Дженніфер Гарнер роблять їй компліменти і захоплюються її природністю та простотою, водночас Гарнер вміє бути привабливою та виглядати на всі 100%. Власне, як і Джей Ло, яка вкладає максимум у свою зовнішність – як фінансів, так і сил та часу у спортзалі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека застукали за пристрасним поцілунком.