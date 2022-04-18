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Пока Бен Аффлек готовится к свадьбе, его экс-жена отметила 50-летие: как сейчас выглядит Дженнифер Гарнер

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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18 апреля, 15:59
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Бывшая жена Бена Аффлека и мать его троих детей Дженнифер Гарнер 17 апреля отметила юбилей. И если Бен и Джей Ло постоянно попадают в объективы папарацци, то Гарнер намного реже появляется в СМИ
Бывшей жене Бена Аффлека исполнилось 50 лет
Бывшей жене Бена Аффлека исполнилось 50 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/jennifer.garner

Поп-дива Дженнифер Лопес и знаменитый американский актер и режиссер Бен Аффлек женятся спустя 20 лет после расставания (пара была обручена в начале 2000-х).

В 2005 году Бен женился на актрисе Дженнифер Гарнер, у них родилось трое детей. Пара прожила вместе 13 лет. После развода Бен стал еще больше злоупотреблять алкоголем. Возможно, пристрастие Аффлека к спиртному и стало одной из основных причин расставания с Гарнер.

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После этого у Бена были отношения с молодой актрисой Аной де Армас, ну а после – Аффлек снова стал встречаться с Лопес. 17 апреля Дженнифер Гарнер исполнилось 50 лет! Многие поклонники актрисы пишут, что Гарнер отлично выглядит, хоть и никогда не пыталась казаться моложе и придавать своей внешности лоск, как это делает Джей Ло.

Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес
Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" предлагает посмотреть подборку фото и видео 50-летней Дженнифер Гарнер. Джен всегда нравилась публике за ее "близость к народу" – актриса не выбирает вычурные наряды, носит минимум макияжа и не пытается казаться супер-звездой во время обычных прогулок или походов в супермаркет.

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Гарнер постит обычные фото и видео в Instagram – очень часто актриса на них без макияжа.

А вот появление Дженнифер на красной дорожке церемонии "Оскар", которая недавно прошла в Лос-Анджелесе.

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Дженнифер Гарнер на красной дорожке "Оскара-2022"
Дженнифер Гарнер на красной дорожке "Оскара-2022" / Фото: Getty Images

Снова фото из повседневной жизни – папарацци застали Дженнифер на рынке.

Дженнифер Гарнер на рынке
Дженнифер Гарнер на рынке / Фото: Getty Images

Гарнер предпочитает как casual, так и классику!

Дженнифер Гарнер любит классический стиль в одежде
Дженнифер Гарнер любит классический стиль в одежде / Фото: Getty Images

Дженнифер спокойно публикует в соцсетях видео без укладки и макияжа.

Фанаты Дженнифер Гарнер делают ей комплименты и восхищаются ее естественностью и простотой, в то же время Гарнер умеет быть привлекательной и выглядеть на все 100%. Собственно, как и Джей Ло, которая вкладывает максимум в свою внешность – как финансов, так и сил и времени в спортзале.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за страстным поцелуем.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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