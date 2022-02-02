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Дочка Заворотнюк насолоджується відпочинком у Дубаї та не хоче говорити про нове фото мами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 11:15
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Анна Заворотнюк разом із подругою вирішила відпочити у Дубаї. Дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" активно постить фото у Instagram
Дочка Анастасії Заворотнюк відпочиває у Дубаї
Дочка Анастасії Заворотнюк відпочиває у Дубаї / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк активно розвиває свій блог у Instagram. Дівчина часто відповідає на запитання підписників, ділиться подробицями свого життя.

Донька актриси поїздку в Дубаї назвала справжнім випробуванням, бо постійно щось складалося не так.

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По-перше, ми мали летіти кілька тижнів тому, але потім зрозуміли, що випадково взяли квитки на лютий, довелося міняти. По-друге, за день до польоту, я страшенно отруїлася, вже думала, що не зможу полетіти. Але все добре, що добре закінчується, у результаті ми тут, у чудовому місті Дубай, – написала Анна та опублікувала нове фото.

Анна Заворотнюк в Дубаї
Анна Заворотнюк в Дубаї / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У коментарях підписники цікавилися з ким відпочиває Анна, хтось писав компліменти.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Але питання про маму не вдалося уникнути. Враховуючи що до Мережі потрапило можливе фото Анастасії Заворотнюк . Проте Анна поки що не хоче говорити про це.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

У себе в Stories Анна поки що теж не готова обговорювати цю тему. Дочка актриси постить фото з відпустки та рекомендує відвідати Дубай.

Скріншот: Instagram

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластоми. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Відомо, що зараз Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.

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Раніше дочку Анастасії Заворотнюк розлютило питання, чи є в її мами шанс вижити.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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