Дочка Заворотнюк насолоджується відпочинком у Дубаї та не хоче говорити про нове фото мами

Анна Заворотнюк активно розвиває свій блог у Instagram. Дівчина часто відповідає на запитання підписників, ділиться подробицями свого життя.
Донька актриси поїздку в Дубаї назвала справжнім випробуванням, бо постійно щось складалося не так.
По-перше, ми мали летіти кілька тижнів тому, але потім зрозуміли, що випадково взяли квитки на лютий, довелося міняти. По-друге, за день до польоту, я страшенно отруїлася, вже думала, що не зможу полетіти. Але все добре, що добре закінчується, у результаті ми тут, у чудовому місті Дубай, – написала Анна та опублікувала нове фото.
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У коментарях підписники цікавилися з ким відпочиває Анна, хтось писав компліменти.
Але питання про маму не вдалося уникнути. Враховуючи що до Мережі потрапило можливе фото Анастасії Заворотнюк . Проте Анна поки що не хоче говорити про це.
У себе в Stories Анна поки що теж не готова обговорювати цю тему. Дочка актриси постить фото з відпустки та рекомендує відвідати Дубай.
Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластоми. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Відомо, що зараз Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.
Раніше дочку Анастасії Заворотнюк розлютило питання, чи є в її мами шанс вижити.