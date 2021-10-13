Помолоділа Пугачова з'явилася на вечірці з короткою стрижкою (фото)

Алла Пугачова все частіше стала з'являтися на світських заходах. Співачка разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми відвідала день народження молодшої дочки Ігоря Ніколаєва – Вероніки, якій виповнилося шість років.
У себе в Instagram гуморист ділився тільки фото Гаррі і Лізи. Алла Пугачова зі світкування знімки не показувала, але це зробила дружина Ігоря Ніколаєва – Юлія Проскурякова.
На опублікованому кадрі в Instagram можна помітити, що Алла Борисівна знову змінила імідж, з'явившись з коротким волоссям.
Далі по темі
У коментарях багато привітали дочка Ігоря Ніколаєва з днем народження, але і не могли не прокоментувати нове фото Пугачової.
- "Все прекрасні. Але трохи відступлю від теми. Алла Борисівна супер, нехай вік буде 35!"
- "Алла Борисівна, я вас не впізнала. Як вам класно"
- "Пугачову підстригли?"
Нагадаємо, Алла Пугачова вміє дивувати. Нещодавно в Мережі обговорювали сукню артистки, яке вона вибрала для вечірки на честь дня народження дочки. Алла Борисівна з'явилася в образі Попелюшки .