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Помолоділа Пугачова з'явилася на вечірці з короткою стрижкою (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 жовтня, 15:16
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Алла Пугачова продовжує експериментувати із зовнішністю. У Мережі часто обговорюють виходи співачки
Алла Пугачова здивувала зміною іміджу
Алла Пугачова здивувала зміною іміджу / Фото: Instagram

Алла Пугачова все частіше стала з'являтися на світських заходах. Співачка разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми відвідала день народження молодшої дочки Ігоря Ніколаєва – Вероніки, якій виповнилося шість років.

У себе в Instagram гуморист ділився тільки фото Гаррі і Лізи. Алла Пугачова зі світкування знімки не показувала, але це зробила дружина Ігоря Ніколаєва – Юлія Проскурякова.

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На опублікованому кадрі в Instagram можна помітити, що Алла Борисівна знову змінила імідж, з'явившись з коротким волоссям.

Алла Пугачова і Максим Галкін на дні народження дочки Ігоря Ніколаєва
Алла Пугачова і Максим Галкін на дні народження дочки Ігоря Ніколаєва / Фото: Instagram

У коментарях багато привітали дочка Ігоря Ніколаєва з днем народження, але і не могли не прокоментувати нове фото Пугачової.

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  • "Все прекрасні. Але трохи відступлю від теми. Алла Борисівна супер, нехай вік буде 35!"
  • "Алла Борисівна, я вас не впізнала. Як вам класно"
  • "Пугачову підстригли?"

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Нагадаємо, Алла Пугачова вміє дивувати. Нещодавно в Мережі обговорювали сукню артистки, яке вона вибрала для вечірки на честь дня народження дочки. Алла Борисівна з'явилася в образі Попелюшки .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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