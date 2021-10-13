Помолоділа Пугачова з'явилася на вечірці з короткою стрижкою (фото)

Алла Пугачова продовжує експериментувати із зовнішністю. У Мережі часто обговорюють виходи співачки

Алла Пугачова здивувала зміною іміджу / Фото: Instagram

Алла Пугачова все частіше стала з'являтися на світських заходах. Співачка разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми відвідала день народження молодшої дочки Ігоря Ніколаєва – Вероніки, якій виповнилося шість років.

У себе в Instagram гуморист ділився тільки фото Гаррі і Лізи. Алла Пугачова зі світкування знімки не показувала, але це зробила дружина Ігоря Ніколаєва – Юлія Проскурякова.

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На опублікованому кадрі в Instagram можна помітити, що Алла Борисівна знову змінила імідж, з'явившись з коротким волоссям.

Алла Пугачова і Максим Галкін на дні народження дочки Ігоря Ніколаєва / Фото: Instagram

У коментарях багато привітали дочка Ігоря Ніколаєва з днем народження, але і не могли не прокоментувати нове фото Пугачової.

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"Все прекрасні. Але трохи відступлю від теми. Алла Борисівна супер, нехай вік буде 35!"

"Алла Борисівна, я вас не впізнала. Як вам класно"

"Пугачову підстригли?"

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Нагадаємо, Алла Пугачова вміє дивувати. Нещодавно в Мережі обговорювали сукню артистки, яке вона вибрала для вечірки на честь дня народження дочки. Алла Борисівна з'явилася в образі Попелюшки .