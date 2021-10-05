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Як виглядала Алла Пугачова в 16 років – унікальне архівне фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 20:30
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Алла Пугачова пов'язала своє життя з музикою ще коли їй було п'ять років – тоді її батьки віддали в музичну школу. А в свої 16-ть, юна Примадонна поїхала в перші гастролі
У Мережі показали фото Алли Пугачової в 16 років
У Мережі показали фото Алли Пугачової в 16 років / Фото: instagram.com/alla_orfey, Telegram-канал НеМалахов

На другому курсі університету Алла Пугачова, яку нещодавно одна зірка звинуватила в зруйнованій кар'єрі, вирушила у свою першу гастрольну поїздку з трупою Олександра Лівшиця. Після цього зірка випустила свій дебютний альбом і почала будувати кар'єру. У ті роки юна співачка носила каре і виглядала чарівно.

Ексклюзивне фото, на якому Аллі Пугачовій 16 років, з'явилося в Telegram-каналі "НеМалахов". Судячи з усього, кадр був зроблений саме під час перших гастролей зірки.

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Алла Пугачова в 16 років
Алла Пугачова в 16 років / Фото: Telegram-канал НеМалахов

Сама ж Примадонна у своєму Instagram-акаунті опублікувала іншу архівну фотографію, зроблену, коли вона була вже явно постарше. Зараз в артистки блонд, а тоді були довге темне волосся.

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A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Втім, навіть зараз 72-річна Пугачова виглядає молодшою за свої роки.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

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