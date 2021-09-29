У Мережі не впізнали Аллу Пугачову на новому фото: Це зовсім інша людина

У соцмережах часто обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової. Якщо зазвичай нові фото збирають безліч компліментів, то в цей раз нове появі співачки на публіку викликало неоднозначну реакцію

/ Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачова вже давно не виступає . Зараз співачка присвячує весь свій час їх з Максимом Галкіним дітям – Гаррі і Лізі. Але і співачка не забуває радувати шанувальників новими фото і відео. Днями Алла Борисівна підтримала актрису Юлію Пересільд перед зйомками нового фільму, які пройдуть на Міжнародній космічній станції. Співачка записала звернення для актриси.

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Але багато шанувальників стали обговорювати не звернення Пугачової, а зовнішній вигляд артистки. В одному з-за фан-акаунтів співачки шанувальникам навіть почало здаватися, що на знімках зовсім не Алла Пугачова.

Алла Пугачова / Фото: скриншот

"Начебто Пугачова, а начебто і немає"

"На Пугачову не схожа. Особа зовсім інше"

"А куди вони поділи справжню Пугачову?"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

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Алла Пугачова не з тих артисток, хто соромиться свого віку. Нещодавно співачка вирішила показати, як виглядає без макіяжу і фільтрів.

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