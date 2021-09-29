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У Мережі не впізнали Аллу Пугачову на новому фото: Це зовсім інша людина

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 08:50
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У соцмережах часто обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової. Якщо зазвичай нові фото збирають безліч компліментів, то в цей раз нове появі співачки на публіку викликало неоднозначну реакцію
/ Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачова вже давно не виступає . Зараз співачка присвячує весь свій час їх з Максимом Галкіним дітям – Гаррі і Лізі. Але і співачка не забуває радувати шанувальників новими фото і відео. Днями Алла Борисівна підтримала актрису Юлію Пересільд перед зйомками нового фільму, які пройдуть на Міжнародній космічній станції. Співачка записала звернення для актриси.

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Але багато шанувальників стали обговорювати не звернення Пугачової, а зовнішній вигляд артистки. В одному з-за фан-акаунтів співачки шанувальникам навіть почало здаватися, що на знімках зовсім не Алла Пугачова.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / Фото: скриншот

  • "Начебто Пугачова, а начебто і немає"
  • "На Пугачову не схожа. Особа зовсім інше"
  • "А куди вони поділи справжню Пугачову?"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
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Алла Пугачова не з тих артисток, хто соромиться свого віку. Нещодавно співачка вирішила показати, як виглядає без макіяжу і фільтрів.

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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