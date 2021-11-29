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Дивіться "унікальне" фото доньки Сєдокової, яка живе з батьком у США: Так виросла, очманіти!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 11:08
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Ось уже декілька років донька артистки живе зі своїм батьком у США. Сама ж Сєдокова зрідка відвідує Моніку, за яку колись вперто боролася, переживши не одну судову тяганину
Яніс Тімма показав, як виглядає 10-річна Моніка.
Яніс Тімма показав, як виглядає 10-річна Моніка. / Фото: janis.timma

Після розлучення Ганна Сєдокова, яка нещодавно згадала зради першого чоловіка Валентина Белькевича, та її другий обранець, бізнесмен Максим Чернявський серйозно конфліктували через Моніку. Так, чоловік був категорично проти того, аби донька проживала з матір'ю і всіляко намагався позбавити співачку батьківських прав.

Згодом колишнім вдалося врегулювати всі спірні питання. І нині Ганна періодично відвідує доньку у Каліфорнії.

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Сама зірка у одному інтерв'ю зізнавалась, що їй важко було розлучатись із донькою. За словами Ані, їхні зустрічі – найдорогоцініше у її житті.

Це неймовірне щастя, коли ти можеш обіймати свою дитину! Наше життя непередбачуване, ми живемо, радіємо, сумуємо, а потім у якийсь момент у тебе — сильної, самодостатньої, розумної жінки — забирають право обіймати свою дитину. Так що обіймайте дітей за будь-якої можливості, – поділилась артистка.

Зараз Моніці 10 років. Так як сама зіркова матуся не може публікувати фото з донькою в Мережі за умовами відповідної угоди, то спільною світлиною поділився її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма.

Яніс, Анна та її троє дітей – син Гектор та доньки Аліна і Моніка.
Яніс, Анна та її троє дітей – син Гектор та доньки Аліна і Моніка. / Фото: janis.timma

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На фото зображені Сєдокова з Янісом та троє дітей артистки. Ймовірно, світлина зроблена під час прогулянки у США.

До речі, здається, сам Тімма натякнув, що у їхній сім'ї буде поповнення. Він привітав свого кохану з Днем матері та зазначив, що на світлині далеко не всі.

У нас ще немає фото, на якій ми всі разом, і навіть тут ми не всі. Але я хочу сказати, що ти, Аня, одна з найкращих. Твоя пристрасть і бажання показати та подарувати дітям найкраще життя – неймовірні. Залишайся такою завжди. Щасливий день місяця, – підписав фото Яніс.

Фоловери оцінили допис та зазначили, що Моніка дуже подорослішала та стала справжньою красунею. Деякі пишуть, що дівчинка успадкувала неймовірну та ефективну красу від батьків:

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  • Як виросла Моніка, просто очманіти!
  • Нарешті всі діти разом, не вистачає вашого малюка)
  • Хоч у вас на сторінці середню донечку побачили. Ви справжній мужній мудрий чоловік і чудова людина! Гарна сім'я.
  • Найкрасивіше фото у Всесвіті.
Фото: скріншот instagram/janis.timma

Нагадаємо, у Ганни також є старша донька Аліна від покійного футболіста Валентина Белькевича, та син Гектор від підприємця Артема Комарова. Водночас у її коханого Яніса є син Крістіан від попередніх стосунків. Спільних дітей у пари немає.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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