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Піде на все заради грошей: Лоліта, яка критикувала спекулянтів, сама підняла ціни на квитки на концерти

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МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 08:48
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Зірка, що зайняла бік Росії в момент, коли та бомбардує наші міста, знову оскандалилася...
Лоліті одинаково на долю України, їй головне концерти в РФ
Лоліті одинаково на долю України, їй головне концерти в РФ / Фото: открытые источники

Лоліта Мілявська давно підтвердила імідж людини, яка йде на все заради грошей. Вже місяць іде російське вторгнення в Україну, але артистка продовжує жити у Москві та спокійнісінько собі готується до концертів. І так, на ці концерти вона вже встигла підняти квитки.

А ще зовсім недавно вона засуджувала спекулянтів, які підняли ціни на цукор. Для тих, хто ще не переконався, що означає її слово, з'явилася інформація про те, що Лоліта готує нові дати концертів, скасованих у березні, і вже змінила цінник.

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Велику кількість концертів було перенесено. Нині ми верстаємо графіки. Я певна, що все відбудеться. Тепер треба буде ще раз усе затвердити, і лише тоді ми вивісимо афішу.

Лоліта Мілявська / скріншот

Ціна на квитки змінилася, за словами Мілявської, через зростання цін на авіаквитки:

Ціноутворення на концерт складається, звичайно, з домовленостей з артистом і гонорару, але далі найбільші витрати – ви здивуєтеся – це переліт, при перельоті існує перевантаження. Перевантаження – це не особисті речі,

- розповідала вона у своєму телеграм-каналі. Також піднялися суми на оплату всіх зайнятих у промоції та організації заходу.

Але далі буде! Напад Росії на Україну стане останнім цвяхом у труну цієї рабської країни. Коли не буде що їсти через санкції та дефіцити, а в РФ ніхто пристойний із західних артистів не приїде, росіяни зможуть відвідувати концерти Лоліти, а також путіністки Гагаріріної, Майданова, Расторгуєва, Газманова та інших.

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Але ми не сумніваємося, що правда і справедливість переможуть: війна закінчиться, зрадники та колабораціоністи будуть покарані. І це буде вже незабаром.

Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

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