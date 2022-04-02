Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Пророцтво Кінга

Вілліс хворий

Злата заручена?

Нетребко отямилася

Еністон + Пітт

НеАнгели помирилися
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Охлобистін, який продався Путіну, розкритикував Дапкунайте за антивоєнну позицію

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 17:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збожеволілий від алкоголю та грошових подачок влади Іван Охлобистін видав чергову порцію жовчі
Актер в черговий раз доказав свою вірність кривавому режиму
Актер в черговий раз доказав свою вірність кривавому режиму / Фото: открытые источники, Інстаграм Інгеборги Дапкунайте

Люди з антивоєнною позицією, які засуджують російське вторгнення в Україну, які не хочуть бути частиною кривавого режиму, путіністам – як кістка у горлі. Раз у раз вони критикують тих, хто поїхав, покриваючи їх прокльонами. Але причина одна, у них рильце в пушку, а отже, хочеться очорнити інших. Російський актор-путініст Іван Охлобистін – один з них.

Нагадаємо, цього тижня стало офіційно відомо про те, що актриса Інгеборга Дапкунайте поїхала з Росії до Бельгії і зізналася, що шкодує, що не зробила цього ще 2014 року. У зв'язку з російським вторгненням в Україну, зірка, яка свого часу грала в одному фільмі з Бредом Піттом, опублікувала в інстаграм лист своєму синові. У тексті вона пояснила, що "Війна Росії в Україні, ймовірно, є однією з найбільших подій 21 століття".

Реклама
Інгеборга Дапкунайте

Звичайно ж, антивоєнний маніфест, що викриває Росію в її злочинах проти українського народу, став дратівливим фактором для багатьох рашистів, що збожеволіли. Затятий шанувальник Путіна Іван Охлобистін видав порцію жовчі:

Звалила ще одна шпрота. І слава Богу! Вимовити її ім'я було незручно, та й по обличчю було зрозуміло, що ми їй не рівня. Дуже надмірна мадамка. Жерла з наших рук, але від лотка категорично відмовлялася,

— написав Іван Охлобистін.

Чекаємо на момент, коли Охлобистін почне забирати свої слова назад, як і лобизування перед владою, адже скоро прийде час, коли справедливість переможе і кожному рашисту доведеться відповісти за свої слова та дії.

Реклама
Іван Охлобистін

Нагадаємо, Іван Охлобистін відомий своїми гомофобними та антиукраїнськими шовіністичними висловлюваннями, а також підтримкою сепаратистських терористичних організацій на території України.

До речі, нещодавно Петросян хотів пожартувати, але тільки зганьбився.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти