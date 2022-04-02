Охлобистін, який продався Путіну, розкритикував Дапкунайте за антивоєнну позицію

Збожеволілий від алкоголю та грошових подачок влади Іван Охлобистін видав чергову порцію жовчі

Актер в черговий раз доказав свою вірність кривавому режиму / Фото: открытые источники, Інстаграм Інгеборги Дапкунайте

Люди з антивоєнною позицією, які засуджують російське вторгнення в Україну, які не хочуть бути частиною кривавого режиму, путіністам – як кістка у горлі. Раз у раз вони критикують тих, хто поїхав, покриваючи їх прокльонами. Але причина одна, у них рильце в пушку, а отже, хочеться очорнити інших. Російський актор-путініст Іван Охлобистін – один з них.

Нагадаємо, цього тижня стало офіційно відомо про те, що актриса Інгеборга Дапкунайте поїхала з Росії до Бельгії і зізналася, що шкодує, що не зробила цього ще 2014 року. У зв'язку з російським вторгненням в Україну, зірка, яка свого часу грала в одному фільмі з Бредом Піттом, опублікувала в інстаграм лист своєму синові. У тексті вона пояснила, що "Війна Росії в Україні, ймовірно, є однією з найбільших подій 21 століття".

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Інгеборга Дапкунайте

Звичайно ж, антивоєнний маніфест, що викриває Росію в її злочинах проти українського народу, став дратівливим фактором для багатьох рашистів, що збожеволіли. Затятий шанувальник Путіна Іван Охлобистін видав порцію жовчі:

Звалила ще одна шпрота. І слава Богу! Вимовити її ім'я було незручно, та й по обличчю було зрозуміло, що ми їй не рівня. Дуже надмірна мадамка. Жерла з наших рук, але від лотка категорично відмовлялася,

— написав Іван Охлобистін.

Чекаємо на момент, коли Охлобистін почне забирати свої слова назад, як і лобизування перед владою, адже скоро прийде час, коли справедливість переможе і кожному рашисту доведеться відповісти за свої слова та дії.

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Іван Охлобистін

Нагадаємо, Іван Охлобистін відомий своїми гомофобними та антиукраїнськими шовіністичними висловлюваннями, а також підтримкою сепаратистських терористичних організацій на території України.

До речі, нещодавно Петросян хотів пожартувати, але тільки зганьбився.