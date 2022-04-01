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Інгеборга Дапкунайте виїхала з Росії та шкодує, що не зробила цього ще у 2014 році

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 20:33
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З Росії продовжують тікати артисти. З кожним днем цей перелік поповнюється
Інгеборга Дапкунайте висловилася проти війни в Україні
Інгеборга Дапкунайте висловилася проти війни в Україні / Фото: Instagram

Інгеборга Дапкунайте серед тих артистів, хто виступає проти російської агресії. Актриса виїхала з Росії за кілька днів після вторгнення. Дапкунайте знаходиться у Брюсселі разом зі своєю родиною.

В інтерв'ю порталу lrt.lt. вона назвала своєю помилкою, що не поїхала одразу після 2014 року, коли був анексований Крим.

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Якби можна було передбачити майбутнє та змінити минуле... Але так, це була помилка. Я припустилася помилки, і в мене для себе немає виправдань.

/ Фото: Instagram

Через кілька тижнів після початку війни артистка написала в Instagram лист своєму синові. Вона зазначила, що не може пояснити війну в Україні.

Війна Росії в Україні, ймовірно, є однією з найбільших подій 21 століття. Можливо, я перебільшую, але це моя думка, думка дилетанта у політиці, у ній я нічого не розумію. І я думаю, що мій син, коли виросте, запитає мене про мою позицію. І я написала те, що хотіла б сказати своєму синові, що моя думка така: все, що було збудовано за 30 років, руйнується – зв'язки, відкритий світ, можливість подорожувати, і одного разу комусь доведеться все це відновити, і я думаю, що це його завдання. Я дуже сподіваюся, що це вдасться зробити

Дапкунайте додала, вона розуміє, що може ніколи не повернутися до Росії.

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Нагадаємо, нещодавно з Росії поїхали Алла Пугачова та Максим Галкін, Семен Слєпаков , Чулпан Хаматова .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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