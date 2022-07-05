Продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін назвав винного у смерті Юрія Шатунова

Скандальний російський шоумен зробив несподівану заяву. У соціальній мережі він назвав ім'я того, хто довів знаменитість до загибелі

Андрій Разін назвав винного у смерті Юрія Шатунова / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже відомо, що смерть Юрія Шатунова настала внаслідок гострої серцевої недостатності. Проте Андрій Разін заявив, що у загибелі співака є винні.

В своєму Instagram російський продюсер розмістив пост, в якому звинуватив у смерті Шатунова суддю Ставропольського суду Світлану Луньову. Саме вона ухвалювала рішення у справі про присвоєння прав на пісні "Ласкового мая".

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Вона навмисне, на свій розсуд, чужу власність передала Юрію Шатунову. Думаю, що це рішення привело Юру до такого емоційного сплеску на тлі великого та важкого гастрольного графіка, що багато в чому вплинуло на його відхід з життя, – написав продюсер.

Скриншот – instagram.com/razin_andrei_lm

Також Разін пригрозив Луньовій скаргою до вищих органів та позбавленням статусу федерального судді.

Суд між Разіним та Шатуновим

Конфлікт між співаком та продюсером розпочався ще задовго до розпаду гурту. Попри те, що колектив заробляв мільйони, Шатунов жив небагато і їздив на метро.

У 1992 році конфлікт розгорівся настільки, що соліст вирішив залишити групу назавжди. Після розпаду "Ласкового мая" постало питання – кому ж належать пісні і хто має право на їх виконання?

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Ласковий май/Скриншот з відео

Спершу Разін відсудив право на 27 пісень у їхнього автора Сергія Кузнєцова. Продюсер взявся за "воскресіння" колективу. Щоправда, без Шатунова – йому заборонили співати пісні колективу.

У 2019 році колишній соліст "Ласкового мая" подав до суду на Разіна, щоб здобути право виконувати хіти на своїх концертах. 17 червня 2022 року Шатунов виграв суд.

Раніше стало відомо, що дружина Юрія Шатунова опинилася у лікарні після похорону чоловіка.