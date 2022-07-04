Дружина Юрія Шатунова злягла після похорону чоловіка. Не витримало серце

Після втрати чоловіка Світлана опинилась на лікарняному ліжку. У якому стані перебуває зараз вдова соліста "Ласкового мая" та що її підкосило – дізнайтесь у матеріалі

Вдова Юри Шатунова потрапила до лікарні після смерті співака / Фото: Колаж: Сьогодні

Тиждень тому фанати "Ласкового мая" попрощались з Юрієм Шатуновим. Незважаючи на те, що вже довгий час артист жив з сім'єю у Німеччині, похоронили його у Росії. Білі троянди, селфі з покійником і народні гуляння – так пройшла церемонія прощання з співаком.

У Юрія Шатунова залишились дружина Світлана, син Денніс та дочка Естелла.

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Артист з дружиною та дітьми

Концертний директор і продюсер Олександр Герасимов у коментарі росЗМІ зізнався, що після втрати чоловіка Світлана потрапила до лікарні. У неї почалися проблеми з серцем.

Мені дуже шкода його дружину і дітей. У нього була приголомшлива сім'я, яку він оберігав і ніколи в смітник під назвою шоу-бізнес не впихав. У дружини після звістки про смерть Юри почалися проблеми з серцем, вона навіть в лікарню була змушена лягти, – сказав продюсер.

Зі слів Герасимова, Юра Шатунов повністю забезпечував дружину всім необхідним. Тепер ж жінці доведеться самій викручуватись.

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Як вони тепер без нього? Юра забезпечував їм всі умови для комфортного життя. Вони жили в елітному районі Німеччини. Як вона тепер буде? Дівчинка залишилася в дуже важкій ситуації одна, – поділився концертний директор.

Можливо Світлану підкосила критика публіки. Так, після похорону Шатунова у Мережу злили фото, на якому дружину Юрія зняли зі спини. Однак спалах фотоапарату зіграв злий жарт з вбранням жінки, засвітивши її спідню білизну. Фанати одразу ж почали обурюватись, мов Світлана спеціально виставила все на показ. Також вони розкритикували її за...труси, кажучи, що "могла щось і скромніше вдягти".

Дружина Шатунова з донькою та сином

Що відомо про смерть артиста?

Юрій Шатунов помер 23 червня дорогою до лікарні. Співака не стало у віці 48 років. Причина – гостра серцева недостатність.

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До слова, продюсер Герасимов вважає, що причиною серцевого нападу у Шатунова могло стати виснаження і перевтома. Адже, як поділився концертний директор, незадовго до смерті він відпрацював 18 великих концертів. Йому говорили, що потрібно більше відпочивати. Але музикант не відмовлявся від роботи.

Як відомо, тіло артиста кремували. Його прах розділили на дві частини, одну з яких залиши в Москві, а іншу сім'я Шатунова відвезе у Німеччину. Подейкують, що другу частину праху розвіють над улюбленоим озером співака у Баварії.

Раніше ми писали, що російського TikTok-блогера Даню Мілохіна порівняли з померлим Юрієм Шатуновим. І все через дитячий будинок.