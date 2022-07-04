Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дружина Юрія Шатунова злягла після похорону чоловіка. Не витримало серце

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 15:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після втрати чоловіка Світлана опинилась на лікарняному ліжку. У якому стані перебуває зараз вдова соліста "Ласкового мая" та що її підкосило – дізнайтесь у матеріалі
Вдова Юри Шатунова потрапила до лікарні після смерті співака
Вдова Юри Шатунова потрапила до лікарні після смерті співака / Фото: Колаж: Сьогодні

Тиждень тому фанати "Ласкового мая" попрощались з Юрієм Шатуновим. Незважаючи на те, що вже довгий час артист жив з сім'єю у Німеччині, похоронили його у Росії. Білі троянди, селфі з покійником і народні гуляння – так пройшла церемонія прощання з співаком.

У Юрія Шатунова залишились дружина Світлана, син Денніс та дочка Естелла.

Реклама

Артист з дружиною та дітьми
Артист з дружиною та дітьми

Концертний директор і продюсер Олександр Герасимов у коментарі росЗМІ зізнався, що після втрати чоловіка Світлана потрапила до лікарні. У неї почалися проблеми з серцем.

Мені дуже шкода його дружину і дітей. У нього була приголомшлива сім'я, яку він оберігав і ніколи в смітник під назвою шоу-бізнес не впихав. У дружини після звістки про смерть Юри почалися проблеми з серцем, вона навіть в лікарню була змушена лягти, – сказав продюсер.

Зі слів Герасимова, Юра Шатунов повністю забезпечував дружину всім необхідним. Тепер ж жінці доведеться самій викручуватись.

Реклама

Як вони тепер без нього? Юра забезпечував їм всі умови для комфортного життя. Вони жили в елітному районі Німеччини. Як вона тепер буде? Дівчинка залишилася в дуже важкій ситуації одна, – поділився концертний директор.

Можливо Світлану підкосила критика публіки. Так, після похорону Шатунова у Мережу злили фото, на якому дружину Юрія зняли зі спини. Однак спалах фотоапарату зіграв злий жарт з вбранням жінки, засвітивши її спідню білизну. Фанати одразу ж почали обурюватись, мов Світлана спеціально виставила все на показ. Також вони розкритикували її за...труси, кажучи, що "могла щось і скромніше вдягти".

Дружина Шатунова з донькою та сином
Дружина Шатунова з донькою та сином

Що відомо про смерть артиста?

Юрій Шатунов помер 23 червня дорогою до лікарні. Співака не стало у віці 48 років. Причина – гостра серцева недостатність.

Реклама

До слова, продюсер Герасимов вважає, що причиною серцевого нападу у Шатунова могло стати виснаження і перевтома. Адже, як поділився концертний директор, незадовго до смерті він відпрацював 18 великих концертів. Йому говорили, що потрібно більше відпочивати. Але музикант не відмовлявся від роботи.

Як відомо, тіло артиста кремували. Його прах розділили на дві частини, одну з яких залиши в Москві, а іншу сім'я Шатунова відвезе у Німеччину. Подейкують, що другу частину праху розвіють над улюбленоим озером співака у Баварії.

Раніше ми писали, що російського TikTok-блогера Даню Мілохіна порівняли з померлим Юрієм Шатуновим. І все через дитячий будинок.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти