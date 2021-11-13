Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Весілля Гілтон

Злата до та після

Розлучення Dzidzio

Пісня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки зірок
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Виробляв елітний алкоголь і написав книгу – що відомо про чоловіка Періс Гілтон?

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 19:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американська зірка Періс Гілтон зі своїм коханим зіграли шикарне весілля. Як вони познайомилися і чим займається новий чоловік зірки
Періс Гілтон та підприємець Картер Реум пов'язали себе узами шлюбу
Періс Гілтон та підприємець Картер Реум пов'язали себе узами шлюбу / Фото: Инстаграм

Кілька днів тому світська левиця вийшла заміж за американського підприємця та письменника Картера Реума.

Картер, як і Періс, із досить забезпеченою родиною. Його батько Роберт Реум був впливовим бізнесменом, який займався цивільними справами та благодійністю у Чикаго.

Реклама

40-річний Реум – засновник інвестиційної фірми. Підтримує кілька стартапів та володіє взуттєвим брендом Rothy's. В 2018 рокі він опублікував книгу, написану у співавторстві з його братом Кортні, під назвою "Скоротіть свій стартап: десять способів прискорити підприємницький успіх". Раніше чоловік також контролював виготовлення натурального алкоголю .

Хілтон та Реум почали зустрічатися у грудні 2019 року
Хілтон та Реум почали зустрічатися у грудні 2019 року / Фото: Инстаграм

Щодо освіти Картера – він є випускником Колумбійського університету, де здобув бакалаврський ступінь з економіки та бізнесу у 2003 році. Картер часто з'являється в ефірі американських телеканалів із коментарями на тему технологічних перспектив.

Реклама

Хілтон та Реум почали зустрічатися два роки тому взимку. Вони познайомилися через спільних друзів і вже довгий час перебувають у одному колі спілкування. Пара веде розкішне життя, наприклад, минулий Новий рік вони провели подорожуючи Карибським морем.

З першого побачення я зміг дізнатися справжню Періс. Вона добра, розумна, цілеспрямована, щира та дивовижна жінка, – каже чоловік знаменитості.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти