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Проклятий Путін: актриса Хіларі Дафф засудила криваві дії диктатора РФ в Україні

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20 березня, 12:44
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Голлівудська актриса сподівається, що Путін зараз відчуває найстрашніші муки за все те, що він зробив в Україні
Голлівудська актриса заступилася за Україну
Голлівудська актриса заступилася за Україну / Фото: Getty Images, instagram/hilaryduff/

Зірка серіалу "Ліззі Магуайєр" та романтичного фільму "Історія Попелюшки" стала однією з тих численних західних зірок, хто заступився за Україну, яка переживає чорний момент історії через військове вторгнення Росії.

Хіларі Дафф в інстаграм опублікувала гнівне послання, у якому розкритикувала криваві дії Путіна і висловила надію, що він після всього скоєного страждає від найжорстокіших тортур та болю.

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Жадібність. Проклятий Путін. Я сподіваюся, що його існування повне самотності, мук та болю. Гроші не роблять людей щасливими. Це може полегшити ваше життя, але моя єдина надія на те, що, з Божої милості, його життя нещасливе. Дивитись новини нестерпно. Я не можу уявити день за днем ​​цю реальність. Страх. Втрата. Втрата всього, що ти любиш і заради чого тяжко працював. Розлучення зі своєю сім'єю, смерть близьких, голод. В українців є гордість та сила, які неможливо відібрати. Чула, що жінки з дітьми, що залишають країну, стають жертвами торгівлі людьми. Я просто ридаю, думаючи про це. Втеча з одного пекла до іншого. Чому і як світ може бути таким? Як люди можуть робити такі речі одне з одним? Мені дуже сумно і за росіян. Я не можу уявити, що вони хочуть брати участь у цьому,

- написала Хіларі в соцмережі.

Також 34-річна актриса опублікувала непрості кадри, які підтверджують наслідки злочинів російських солдатів на нашій землі. Вони будуть використані як докази у міжнародних судах після закінчення війни.

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Ми дякуємо Хіларі Дафф за позицію і продовжуємо вірити в швидку перемогу і наших захисників!

До речі, раніше актриса Емі Шумер запросила Володимира Зеленського взяти участь у премії "Оскар", а зірка серіалу "Холм одного дерева" Софія Буш вимагала припинити війну в Україні.

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