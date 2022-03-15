Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Тіна на мітінгу

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Зірка серіалу "Школа виживання" Софія Буш підтримує Україну та засуджує злочини Путіна

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 березня, 15:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменита актриса засуджує війну Путіна проти України й відкрито говорить про це на сторінці в інстаграм
Актриса відкрито засуджує російське вторгнення до України
Актриса відкрито засуджує російське вторгнення до України / Фото: Інстаграм Софії Буш

Йде 20-й день російського вторгнення в Україну. Українці мужньо борються по всіх напрямках, захищаючи свою землю та свободу від рашистського чобота. І ми у цій боротьбі не самі. Весь цивілізований світ за нас, адже за нами правда, ми на своїй землі! Однією з численних західних зірок, котрі засуджують війну Путіна проти України, стала Софія Буш, знаменита голлівудська актриса та зірка серіалу 2000-х "Холм одного дерева".

На своїй сторінці в інстаграм, як і актриса Шеннен Доерті, Софія Буш публікує важливі звернення нашого президента Володимира Зеленського.

Реклама
скріншот з інстаграм Софії Буш

Також вона не залишається байдужою до трагедій, які зараз переживає наш народ. Зокрема, після побаченого жаху після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, Софія також опублікувала послання й ті несамовиті фото.

"Війна, насильство. Не можу перестати думати про пологовий будинок у Маріуполі. Фото вагітних жінок в Україні, які тікають із розбомбленої Путіним лікарні. Я дізналася, що скидати бомби на вагітних жінок — його візитна картка. Я щойно прочитала про те, як він зробив це багато років тому в Сирії, коли колишній кинув наших союзників там, а Путін замахнувся тероризувати людей зі своїм авторитарним приятелем, там теж розбомбили пологовий будинок. Ідея в тому, щоб розтрощити серця і волю людей… Можете уявити? Жах.

І оскільки ці образи переслідують мене уві сні, я не можу не закипіти від гніву. За цих матерів. За цих немовлят. Коли я дивлюся на своїх друзів, які народжують і народжуватимуть цього року. Коли я починаю думати про тимчасову шкалу моєї можливої сім'ї. Я сповнена люті".

Реклама

Більше дивіться у публікації актриси.

Ми дуже вдячні Софії Буш за її позицію, небайдужість та велике серце!

Реклама

Софія Буш підримує Україну
Софія Буш підримує Україну / Фото: Інстаграм Софії Буш

Також нагадаємо, зірки "Кріпосної" подякували полякам за допомогу українцям та їхні великі серця.

Ми не втомлюємося говорити про те, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.

Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україна!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти