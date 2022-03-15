Зірка серіалу "Школа виживання" Софія Буш підтримує Україну та засуджує злочини Путіна

Знаменита актриса засуджує війну Путіна проти України й відкрито говорить про це на сторінці в інстаграм

Актриса відкрито засуджує російське вторгнення до України / Фото: Інстаграм Софії Буш

Йде 20-й день російського вторгнення в Україну. Українці мужньо борються по всіх напрямках, захищаючи свою землю та свободу від рашистського чобота. І ми у цій боротьбі не самі. Весь цивілізований світ за нас, адже за нами правда, ми на своїй землі! Однією з численних західних зірок, котрі засуджують війну Путіна проти України, стала Софія Буш, знаменита голлівудська актриса та зірка серіалу 2000-х "Холм одного дерева".

На своїй сторінці в інстаграм, як і актриса Шеннен Доерті, Софія Буш публікує важливі звернення нашого президента Володимира Зеленського.

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скріншот з інстаграм Софії Буш

Також вона не залишається байдужою до трагедій, які зараз переживає наш народ. Зокрема, після побаченого жаху після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, Софія також опублікувала послання й ті несамовиті фото.

"Війна, насильство. Не можу перестати думати про пологовий будинок у Маріуполі. Фото вагітних жінок в Україні, які тікають із розбомбленої Путіним лікарні. Я дізналася, що скидати бомби на вагітних жінок — його візитна картка. Я щойно прочитала про те, як він зробив це багато років тому в Сирії, коли колишній кинув наших союзників там, а Путін замахнувся тероризувати людей зі своїм авторитарним приятелем, там теж розбомбили пологовий будинок. Ідея в тому, щоб розтрощити серця і волю людей… Можете уявити? Жах.

І оскільки ці образи переслідують мене уві сні, я не можу не закипіти від гніву. За цих матерів. За цих немовлят. Коли я дивлюся на своїх друзів, які народжують і народжуватимуть цього року. Коли я починаю думати про тимчасову шкалу моєї можливої сім'ї. Я сповнена люті".

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Більше дивіться у публікації актриси.

Ми дуже вдячні Софії Буш за її позицію, небайдужість та велике серце!

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Софія Буш підримує Україну / Фото: Інстаграм Софії Буш

Також нагадаємо, зірки "Кріпосної" подякували полякам за допомогу українцям та їхні великі серця.

Ми не втомлюємося говорити про те, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.

Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україна!

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