Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Хливнюка поранили

Федишин vs фани Лорак

Паш плете сітки

Лисий MELOVIN

Bon Jovi з нами

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Андрій Малахов, що розповнів, підігрів чутки про хворобу черговою перукою

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 19:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі вже кілька місяців обговорюють кардинальні зміни у зовнішності російського телеведучого – шанувальники підозрюють, що у Малахова онкологія

Зовнішній вигляд телеведучого все ще змушує шанувальників серйозно турбуватися про його здоров'я. Малахов виглядає втомленим, а зайва вага нікуди не йде. Наближені до сім'ї головного пліткаря російського шоу-бізнесу взагалі заявили, що Малахов проходить лікування від раку у Німеччині .

Нещодавно в Мережі активно обговорювали, що незабаром скандальний ведучий може залишити свою посаду і більше не вестиме вечірнє шоу на ТБ. Однак поки що, на щастя, Малахов продовжує з'являтися на публіці і все ще веде своє ток-шоу.

Реклама

Нещодавно телеведучий підігрів чутки про своє захворювання. В ефірі своєї програми Малахов з'явився у новій перуці. Фото з'явилося в одному з Telegram-каналів НеМалахов ".

Фото

Що трапилося з Малаховим?

Чутки про те, що Андрій Малахов серйозно хворий, поширювалися взимку цього року. Спочатку телеведучий став носити перуку, а потім став помітно і стрімко набирати вагу, чим дуже стурбував своїх фанатів.

За однією з версій, у Малахова могло розвинутись онкологічне захворювання після омолодження стовбуровими клітинами . Також відомий продюсер Олеся Сазикіна розповіла про те, що телеведучого намагалися отруїти .

Реклама

Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти