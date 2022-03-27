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Располневший Андрей Малахов подогрел слухи о болезни очередным париком

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 19:06
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В Сети уже несколько месяцев обсуждают кардинальные изменения во внешности российского телеведущего – поклонники подозревают, что у Малахова онкология

Внешний вид телеведущего все еще заставляет поклонников серьезно волноваться о его здоровье. Малахов выглядит уставшим, а лишний вес никуда не уходит. Приближенные к семье главного сплетника российского шоу-бизнеса и вовсе заявили, что Малахов проходит лечение от рака в Германии.

Не так давно в Сети активно обсуждали, что вскоре скандальный ведущий может покинуть свой пост и больше не будет вести вечернее шоу на ТВ. Однако пока, к счастью, Малахов продолжает появляться на публике и все также ведет свое ток-шоу.

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Недавно телеведущий подогрел слухи о своем заболевании. В эфире своей программы Малахов появился в новом парике. Фото появилось в одном из Telegram-каналов "НеМалахов".

Фото

Что случилось с Малаховым?

Слухи о том, что Андрей Малахов серьезно болен, стали распространяться зимой этого года. Сперва телеведущий стал носить парик, а после стал заметно и стремительно набирать вес, чем очень обеспокоил своих фанатов.

По одной из версий, у Малахова могло развиться онкологическое заболевание после омоложения стволовыми клетками. Также известный продюсер Олеся Сазыкина рассказала о том, что телеведущего пытались отравить.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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